El extraño trastorno autoinmune que sufrió Ashton Kutcher

El actor estadounidense reveló en una reciente entrevista que durante los últimos años se enfrentó a una grave enfermedad autoinmune que le afectó la audición, la vista y la capacidad de caminar durante más de un año.

Kutcher hizo las declaraciones durante la grabación del programa "Running Wild with Bear Grylls" de National Geographic: El Desafío".

"Hace como dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis. Me dejó sin visión, sin audición, me dejó sin equilibrio. Me llevó como un año recuperarlo", confesó el actor al presentador Bear Grylls mientras caminaban entre zarzas y árboles.

“No aprecias las cosas que tienes hasta que las pierdes”, dijo Kutcher sobre su experiencia. “No sabía si iba a poder volver a ver, si iba a poder volver a escuchar. No sabía si podría caminar de nuevo. Me siento afortunado de estar vivo”.

Ahora completamente recuperado de su aterrador problema de salud, el actor de “No Strings Attached” dijo que no permite que ningún desafío se interponga en su camino.

Ashton Kutcher está casado con la actriz Mila Kunis con la que tiene dos hijos, Wyatt Isabelle de 7 años y Dimitri Portwood de 5.

¿Qué es la vasculitis?

La vasculitis se produce cuando el sistema inmunitario del organismo ataca las venas, las arterias y los pequeños capilares. La inflamación resultante estrecha esos vasos sanguíneos y restringe el flujo de sangre o incluso lo corta por completo, lo que puede provocar daños en los órganos o crear aneurismas (una protuberancia en la pared de un vaso sanguíneo), según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Si un aneurisma estalla, puede causar una hemorragia interna que puede provocar la muerte.

Dependiendo del tipo y la gravedad de la enfermedad y de los órganos afectados, los síntomas de la vasculitis varían y pueden ser leves, moderados o potencialmente mortales. Los síntomas más comunes son pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga, sarpullido, dolores y fiebre.

La edad, el origen étnico, los antecedentes familiares y los factores de estilo de vida, como el tabaquismo y el consumo de drogas ilegales, pueden contribuir al riesgo de padecer vasculitis. Ciertos medicamentos para la hipertensión, la enfermedad tiroidea y las infecciones también pueden contribuir, señalan los NIH.

*Con información de CNN en Español*

