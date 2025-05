Fallece Charley Scalies, icónico actor de Los Soprano, tras batallar contra el Alzheimer

Su hija, Anne Marie Scalies, confirmó su muerte el pasado jueves en un centro de atención médica en Phoenixville, Pensilvania, marcando el cierre de una carrera que dejó huella en dos de las series más influyentes de la televisión: The Wire y Los Soprano.

Nacido el 19 de julio de 1940 en Filadelfia, Scalies desarrolló desde niño una inclinación por el espectáculo. Creció sobre el salón de billar de su padre en el sur de la ciudad, donde entretenía a los clientes imitando a Al Jolson y contando chistes. Esa vena artística encontró su cauce definitivo en la actuación, llevándolo a interpretar personajes secundarios, pero siempre cargados de humanidad y profundidad emocional.

En The Wire, la serie de HBO que retrató con crudeza las estructuras de poder y decadencia en Baltimore, Scalies dio vida a Thomas “Horseface” Pakusa, un ex estibador sindical leal hasta el final a su jefe y amigo Frank Sobotka. Su papel en los 12 episodios de la segunda temporada se volvió entrañable para los seguidores de la serie. “Como todos los demás personajes que he tenido la suerte de interpretar, Horseface vive dentro de mí”, dijo el actor en una entrevista de 2019.

No fue su único paso por el universo de HBO. En Los Soprano, apareció en el episodio “The Test Dream” como el entrenador Molinaro, una figura moral que se manifiesta en los sueños del mafioso Tony Soprano para reprenderlo por haber tomado “la salida fácil” al volverse criminal. La escena, breve pero potente, reflejó la complejidad del universo de la serie y el talento de Scalies para dotar de presencia a sus personajes, incluso en las secuencias oníricas.

Además de su trabajo en estas dos producciones de culto, Charley Scalies participó en filmes como Liberty Heights (1999), de Barry Levinson, y Jersey Girl (2004), dirigida por Kevin Smith. Su rostro también apareció en otras ficciones televisivas emblemáticas como La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales y Caso Abierto.

Aunque nunca fue protagonista, Scalies se convirtió en uno de esos actores que elevaban cada escena en la que aparecían. Su legado está tejido en los momentos de intensidad silenciosa, en personajes que, como él, se mantenían firmes y fieles en medio del caos.

Con su partida, el mundo de la televisión pierde a un intérprete que supo construir personajes inolvidables desde la cotidianidad. Un actor que, sin necesidad de estridencias, dejó su marca en algunas de las ficciones más recordadas de las últimas décadas.