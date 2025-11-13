Frankenstein: la impactante transformación y maquillaje de Jacob Elordi en la criatura

Netflix ha sorprendido al público con un video en time-lapse que revela el impresionante proceso de transformación del actor en la el protagonsta, la esperada adaptación dirigida por Guillermo del Toro.

La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra paso a paso cómo el actor australiano, conocido por Euphoria y Saltburn, se convierte en una figura trágica y conmovedora que redefine la visión clásica del monstruo.

El corto confirma que la magia del cine artesanal sigue más viva que nunca. En lugar de recurrir a un exceso de efectos digitales, Del Toro apostó por un enfoque práctico, apoyado en el meticuloso trabajo del reconocido artista de prótesis Mike Hill, quien fue clave en dar forma a la criatura. “Queríamos alejarnos del cliché del zombi o del cadáver grotesco. Guillermo insistió en que todo debía sentirse real y tangible. Si hubiéramos abusado de los efectos digitales, se habría destruido la ilusión. Este proyecto exigía ser práctico y físico”, explicó Hill en entrevista con Variety.

El resultado es una interpretación visualmente poderosa, en la que Elordi se vuelve casi irreconocible. Con prótesis, esculturas y un complejo sistema de maquillaje, el actor logra transmitir humanidad a través del dolor de su personaje. El detalle más notable es que Del Toro decidió mantener los ojos originales del actor, un elemento que considera esencial para conservar la conexión emocional con el público. “Si el rostro se vuelve demasiado caricaturesco, la mirada pierde poder. Por ello, el actor solo usó un lente de contacto marrón para modificar sutilmente uno de sus ojos”, añadió Hill.

La transformación fue tan exigente como detallada. Elordi soportó más de diez horas diarias de maquillaje, donde se aplicaban 54 piezas de silicón, 42 destinadas al cuerpo completo y 14 a la cabeza y el cuello. El proceso se repitió cerca de 50 veces, lo que equivale a unas 500 horas totales de trabajo en la silla de maquillaje. Cada pieza fue diseñada para dar la impresión de un cuerpo ensamblado, con suturas visibles que evocan la idea de una creación humana imperfecta. “Queríamos que al verlo, uno supiera inmediatamente que era una creación. Había que mostrar que había sido diseñado y confeccionado, casi como si la piel tuviera costuras visibles”, explicó el artista a Elle.

Pero el objetivo de Del Toro iba mucho más allá de la estética. Para él, el monstruo de Frankenstein representa una figura profundamente humana, una víctima de su creador más que una amenaza. Hill lo resume con precisión: “Frankenstein no está construyendo un monstruo, está intentando construir un hombre”.

La interpretación de Jacob Elordi logra capturar esa dualidad: la monstruosidad exterior y la vulnerabilidad interior. Cada movimiento y cada mirada reflejan el conflicto entre la vida artificial y la necesidad de afecto, un tema recurrente en la obra del cineasta mexicano.

En la película, Oscar Isaac interpreta al doctor Victor Frankenstein, el ambicioso científico que desafía los límites de la naturaleza al intentar vencer a la muerte. Su obsesión lo enfrenta a las consecuencias de su propia creación, dando pie a una historia tan visualmente impactante como emocionalmente devastadora.

Guillermo del Toro ha confesado en múltiples entrevistas que esta versión de Frankenstein es uno de sus proyectos más personales y esperados. Tras años de desarrollo y obstáculos de producción, su visión finalmente cobra vida bajo el sello de Netflix. Con un elenco de primer nivel, efectos prácticos asombrosos y una narrativa cargada de simbolismo, el filme promete convertirse en una de las adaptaciones más memorables del clásico de Mary Shelley.

Hoy, el estreno de Frankenstein en Netflix marca un hito en el cine contemporáneo: una obra donde la técnica artesanal y la emoción humana se fusionan para dar vida literalmente a uno de los monstruos más icónicos de la literatura universal.