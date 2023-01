Geraldine Bazán revela que fue reclutada por Gloria Trevi y Sergio Andrade cuando tenía 13 años

Tras darse a conocer que Gloria Trevi podría enfrentar un nuevo juicio por corrupción y abuso de menores en Estados Unidos, la actriz Geraldine Bazán confesó que el clan Trevi-Andrade la contactó para reclutarla cuando apenas tenía 13 años.

Si bien, estas revelaciones no son nuevas, ya que la reconocida actriz mexicana las hizo públicas hace algunos años en el desaparecido programa "Suelta la Sopa", dicha entrevista fue retomada por diversos medios de comunicación, ahora que se ha desatado la polémica por las nuevas acusaciones contra la cantante Gloria Trevi.

"En una ocasión estuve en un programa que conducía a Gloria Trevi [XE-TÚ Remix], hace muchos años en Televisa. Entonces, se acabó el programa, y de repente recibimos una llamada, creo que fue de Mary [Mary Boquitas, María Raquenel Portillo], que Sergio [Andrade] quería hacernos un casting", inició Bazán su relato de aquella experiencia.

"Y entonces nos citaron, la verdad es que no se sabía hasta ese momento nada de lo que ocurrió después, y entonces mi mamá [Rosalba Ortiz] siempre iba conmigo".

La protagonista de novelas como "Tierra de Pasiones" o "Victoria", continuó relatando lo sucedido y agregó: "Me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito... "y en otro cuarto estaba otra de las niñas. Entonces me dijeron 'ay, que tu mamá te espera acá', porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13 [años]".

De acuerdo con Geraldine quien también contó esta experiencia en el reality Secretos de villanas, en ambas emisiones aseguró que gracias a la protección de su madre Rosalba Ortiz no ocurrió nada que lamentar y fue antes de que surgiera el escándalo que llevó a la cárcel a Gloria Trevi y Sergio Andrade.

"Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo 'vámonos' y nos fuimos", agregó. "La verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía".

Caso Clan Trevi-Andrade

El escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrande inició en 1998 cuando la excorista Aline Hernández publicó el libro "La Gloria por el infierno". Así inició uno de los casos más comentados en México. El libro que revelaba las turbiedades de Sergio Andrade, la relación de Gloria Trevi con el representante y los supuestos abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaban con Andrade, vendió más de 200,000 ejemplares.

Un año después, la madre de Karina Alejandra Yapor Gómez acusó al clan Trevi-Andrade por rapto, corrupción, abuso y violación de menores. A partir de allí Trevi, Andrade y María Raquenel Portillo "Mary Boquitas" protagonizaron un escape que finalmente terminó cuando autoridades brasileñas dieron con sus capturas en Rio de Janeiro en enero del 2000.

Tras pasar 4 años encarceladas entre Brasil y México, Gloria Trevi fue absuelta y exonerada por el juez Séptimo Penal de Chihuahua, por los delitos de rapto y corrupción de menores, en agravio de Karina Alejandra Yapor.

Su liberación ocupó las primeras planas de la mayoría de los medios impresos y fue abordada por noticiarios radiofónicos. Las coristas María Raquenel Portillo y Marlene Calderón también fueron exoneradas.