'Estoy harta del matrimonio': Jennifer Lopez lanza mensaje tajante en pleno show

Entre rupturas, introspección y música, la diva del Bronx deja claro que no piensa volver a casarse.

Durante su presentación en Bilbao, España, el 16 de julio de 2025, Jennifer Lopez sorprendió a su público no solo con su potente voz y carisma escénico, sino también con una declaración tan honesta como inesperada. Al ver un cartel entre la multitud que decía: “J.Lo, ¿te casas conmigo?”, la artista no dudó en responder con una mezcla de humor y sinceridad:

“Creo que ya estoy harta de eso. Lo he intentado unas cuantas veces”, dijo, arrancando aplausos y risas de los asistentes. El momento quedó registrado en un video viralizado en la red social X, generando miles de reacciones.

“Ella tiene toda la razón”, comentó una usuaria, celebrando la valentía de la artista para hablar abiertamente de su historial amoroso, uno de los más mediáticos del entretenimiento mundial.

A sus 55 años, Jennifer Lopez ha vivido cuatro matrimonios. Su primer esposo fue el actor Ojani Noa (1997–1998), seguido por el bailarín Cris Judd (2001–2003), y posteriormente el cantante Marc Anthony, con quien compartió una relación de una década y tuvo a sus mellizos Max y Emme.

Pero el vínculo más complejo y comentado fue, sin duda, el que tuvo con Ben Affleck. Su relación comenzó en 2001, durante el rodaje de Gigli, y aunque se comprometieron en 2002, cancelaron la boda en 2003. Tras casi dos décadas de separación, retomaron su relación en 2021 y finalmente se casaron en julio de 2022 en Las Vegas, seguido por una ceremonia íntima en Georgia.

Sin embargo, para mayo de 2024, los rumores de crisis eran innegables. Affleck dejó la mansión que compartían en Beverly Hills, y en agosto de ese año, Lopez presentó formalmente la solicitud de divorcio sin abogados, un gesto que el abogado de celebridades Chris Melcher interpretó como “intencional para enviar el mensaje de que esto no sería una pelea”.

El proceso de separación inspiró a Lopez a componer “Wreckage of You”, una balada íntima que escribió tras una noche de reflexión luego de los ensayos. La canción fue presentada de manera privada a un grupo de fans en Los Ángeles. Uno de los asistentes, Edgardo Luis Rivera, relató a Us Weekly que la artista explicó que el tema “nació de las heridas que aún estaba sanando” y que reflejaba su deseo de salir fortalecida de una situación dolorosa.

La canción hace parte del repertorio de su actual gira Up All Night, la primera que realiza en seis años, la cual arrancó el 8 de julio en Galicia y recorrerá 19 ciudades por Europa Central y Asia. El cierre está previsto para el 10 de agosto en Asia Central.

El 2024 no solo estuvo marcado por la ruptura con Affleck. En mayo, J.Lo canceló su gira anterior, This Is Me… Live, alegando que necesitaba “tiempo para sí misma”.

“Estaba devastada por sentir que decepcionaba a la gente, pero necesitaba estar con mis hijos y conmigo misma, y realmente profundizar en las cosas que estaban pasando en mi vida”, confesó a Interview en octubre de 2024. “Probablemente fue el momento más difícil de mi vida, pero también el mejor, porque pude hacer ese trabajo en mí misma”.

A pesar de las dificultades, tanto ella como Affleck han mantenido una relación civilizada. Incluso decidieron juntos retirar del mercado la mansión que compartieron, tras un año sin lograr venderla. Según PEOPLE, se trató de “una decisión comercial que tomaron en conjunto”.

Jennifer Lopez ha dejado claro que, por ahora, no está interesada en volver al altar. La artista sigue enfocada en su música, sus hijos y sus próximos proyectos, entre los que destaca una residencia en el Caesars Palace de Las Vegas, prevista del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, y con fechas extendidas en marzo.

Con honestidad, ironía y vulnerabilidad, J.Lo vuelve a conectar con su audiencia desde un lugar mucho más personal. Ya no se trata solo de la diva imparable, sino de una mujer que, tras tantos intentos y tropiezos, elige ponerse en el centro de su propia historia.

Y si alguien aún piensa en preguntarle si se casará otra vez, la respuesta ya la dejó clara: “Lo he intentado unas cuantas veces… y ya estoy harta de eso.”