'Los Hechiceros de Waverly Place': la actriz que dejó la fama para salvar vidas como enfermera

Hoy con 32 años, su historia tiene un giro inesperado y profundamente inspirador: trabaja como enfermera de urgencias en Los Ángeles, salvando vidas en un hospital, luego de haber enfrentado su propio diagnóstico de diabetes tipo 1.

A los 20 años, su cuerpo comenzó a enviar señales que no podía ignorar. “Subí unos 27 kilos en dos o tres meses… tareas muy sencillas me dejaban exhausta todo el día”, relató a People. Aunque visitó varios médicos, pasar del diagnóstico a la certeza fue un camino largo y frustrante. “Obviamente, sabía que algo andaba mal… algunos médicos decían tipo 2 porque era más grande, otros decían tipo 1”, explicó a Healthline.

Después de cuatro años de incertidumbre, Jennifer finalmente obtuvo un diagnóstico correcto y comenzó a recibir la atención que necesitaba. Fue entonces cuando su vida cambió de dirección. “Pensé: ‘déjame cambiar de especialización a algo que me permita entenderme mejor a mí misma y también poder ayudar a la gente’”, contó. Así dejó atrás la actuación como ocupación principal y se matriculó primero en Glendale Community College, y luego en la Universidad Azusa Pacific, donde se graduó en enfermería en diciembre de 2019.

Justo después de graduarse, el mundo se enfrentó a la pandemia de COVID-19. Stone no lo dudó: se incorporó al equipo de urgencias del Centro Médico Providence Saint Joseph, donde ya había sido voluntaria. “Fue una experiencia inolvidable… mentiría si dijera que no me ha cambiado como persona”, compartió con Yahoo Life. En su testimonio a People, recordó momentos desgarradores, como el de una paciente de su misma edad que tuvo que despedirse de su familia a través de una pantalla. “Tenía cajas refrigeradas porque la morgue estaba llena… me sentí asfixiada por el sufrimiento y la muerte”, confesó.

Al principio, se sintió culpable por quebrarse emocionalmente, pero con el tiempo comprendió que también necesitaba cuidar de su salud mental. Esa autocompasión le ha permitido seguir adelante en una carrera que considera profundamente significativa: “Me hace sentir que estoy en el lugar correcto, como si Dios hubiera resuelto todos estos desafíos con un propósito”.

Aunque su rutina gira en torno a turnos de 12 horas como enfermera, Jennifer no ha dejado completamente la actuación. “Tengo cuatro días a la semana para dedicarme a la actuación, mi otra pasión”, dijo. Para ella, el equilibrio entre estos dos mundos, el artístico y el médico, le permite usar “su hemisferio izquierdo y derecho”.

Sus dos vocaciones a veces se cruzan de maneras inesperadas. Incluso con gorra y mascarilla, hay pacientes que la reconocen. “Tenía una gorra que tapaba mi pelo rojo y aun así una paciente con COVID escuchó mi voz y sonrió”, recordó con cariño. Esa sonrisa, en medio del dolor, fue un recordatorio del poder transformador del arte, incluso en los lugares más sombríos. “Si puedo brindarle a alguien un poco de alegría en un mal día, lo considero un regalo”, dijo a Healthline.

Hoy, Jennifer se mantiene activa educando sobre la diabetes tipo 1, usando su experiencia personal para acompañar a otros. Es usuaria del dispositivo InPen de Medtronic, una herramienta que considera crucial: “Es un bolígrafo inteligente que funciona con una app y me permite no tener que pensar en la diabetes con tanta frecuencia a lo largo del día”. También insiste en la importancia de mantenerse en contacto con el endocrinólogo y conocer las nuevas tecnologías disponibles.

Para Stone, su condición no la limita. Al contrario, se ha convertido en una fuente de aprendizaje y crecimiento personal. “Me ha hecho más fuerte, me ha obligado a cuidarme más… no considero que me discapacite, solo es un desafío que no tenía antes”, afirmó con convicción.

Hoy, Jennifer Stone no es solo la actriz que muchos recuerdan de Disney Channel. Es una profesional de la salud, una defensora del autocuidado y una mujer que ha transformado el dolor en propósito. “Digo que actuar es para mí y la enfermería es lo que hago por los demás”, expresó.