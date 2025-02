J Balvin llega al anime uniéndose al elenco de doblaje de 'Solo Leveling'

J Balvin, una de las figuras más influyentes de la música urbana, ha decidido explorar un nuevo territorio: el anime. El cantante colombiano formará parte del elenco de doblaje de Solo Leveling — Surge desde las sombras, la esperada segunda temporada de la serie animada basada en el popular manhwa surcoreano de Chugong.

El anuncio ha generado gran expectativa, no solo entre los fanáticos de Balvin, sino también en la comunidad del anime, que sigue de cerca la evolución de Solo Leveling como una de las producciones más exitosas de Crunchyroll y Aniplex.

Si bien no se han revelado detalles sobre qué personaje interpretará J Balvin, el artista expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Estoy más que emocionado de unirme al elenco de Solo Leveling. Esta serie tiene un grupo de fans tan apasionados, y tener la oportunidad de ser parte del mundo del anime, después de ser un fan por tanto tiempo, es un verdadero honor. No puedo esperar a que todos vean lo que hemos estado trabajando”.

La decisión de integrar a una estrella de la música latina en un anime de alto perfil ha sido interpretada como una estrategia para expandir el alcance de Solo Leveling y atraer a nuevas audiencias en América Latina. Según el portal ScreenRant, la apuesta de Crunchyroll por talentos internacionales refuerza su intención de consolidar su liderazgo en el sector del anime en habla hispana.

Solo Leveling narra la historia de Sung Jinwoo, un cazador de clase baja que, tras una experiencia cercana a la muerte, adquiere habilidades extraordinarias que le permiten convertirse en un guerrero imparable. En esta nueva temporada, el protagonista debe aprender a controlar su poder mientras oculta su verdadera fuerza de los demás cazadores, enfrentando peligros cada vez mayores en su camino.

La producción está a cargo del estudio A-1 Pictures, conocido por su trabajo en Sword Art Online, y cuenta con la dirección de Shunsuke Nakashige. Desde su estreno, el anime ha conseguido récords de audiencia en Crunchyroll, con más de 129,000 “me gusta” en el primer episodio en apenas 24 horas.

Este proyecto llega en un momento significativo para J Balvin, quien recientemente ha compartido detalles sobre su lucha contra la depresión. En el pódcast Los hombres sí lloran, el cantante habló abiertamente sobre las dificultades emocionales que ha enfrentado, las cuales incluso afectaron su relación con la modelo argentina Valentina Ferrer, madre de su hijo, Río.

“Mi lucha diaria es con el ego y esa presión me empezó a hacer mucho daño”, confesó Balvin. Durante los momentos más duros, la ansiedad y el estrés lo llevaron a distanciarse de su pareja, resultando en una ruptura temporal. “Terminé con Valentina en un momento. Y a mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba”, reveló.

Sin embargo, el artista ha logrado sobreponerse a estos desafíos y actualmente mantiene una relación estable con Ferrer. Su incursión en el anime representa no solo una nueva faceta en su carrera, sino también una oportunidad para conectar con el público desde una perspectiva diferente.