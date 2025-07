Jason Statham: del trampolín olímpico a las grandes ligas de Hollywood

Aunque hoy se lo asocia con persecuciones explosivas, peleas cuerpo a cuerpo y papeles duros en franquicias como Rápidos y Furiosos, la verdadera historia del actor británico comenzó en una piscina.

“Todavía es un punto amargo para mí no haber llegado a los Juegos Olímpicos”, confesó Statham en una entrevista con The Standard en 2016. A pesar de no haber alcanzado la gloria olímpica, su recorrido como deportista marcó profundamente la disciplina con la que más tarde se entregaría al cine.

Todo comenzó cuando tenía apenas 12 años. Durante unas vacaciones en Florida, quedó hipnotizado al ver a un hombre hacer volteretas desde un trampolín. Ese instante definió su destino inmediato. A su regreso a Inglaterra, Statham se inscribió en un club de natación y se entregó por completo al clavado.

A los 18 años ya era parte de la Escuela Nacional de Clavados del Reino Unido y en 1990 compitió por Inglaterra en los Juegos de la Mancomunidad en Auckland, Nueva Zelanda. Participó en tres disciplinas: trampolín de uno y tres metros, y plataforma de diez metros. Su mejor resultado fue un octavo puesto.

Con determinación, intentó clasificar para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992, pero no superó las rondas preliminares. “Comencé muy tarde. Probablemente no era lo mío. Quizá debí probar con otro deporte”, reflexionó el actor sobre aquella etapa.

Tras dejar el deporte competitivo, Statham no se rindió. Se reinventó como modelo, aprovechando su imagen atlética, y ese mismo look atrajo la atención del director Guy Ritchie, quien lo seleccionó para su debut cinematográfico en Juegos, trampas y dos armas humeantes (1998).

El resto es historia: Statham se consolidó como figura indiscutida del cine de acción, destacando en títulos como Los indestructibles, El transportador, Megalodón y Wrath of Man. Sin embargo, nunca olvidó lo que el deporte le enseñó.

“Creo que lo que no logré, en los deportes, me ayudó a concentrarme mejor y a tomar mi carrera actoral más en serio”, dijo en una entrevista con la BBC en 2008.

Jason Statham no es el único en Hollywood que soñó con representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Otros rostros conocidos también intentaron llegar al podio antes de triunfar en la industria del entretenimiento: Geena Davis, actriz ganadora del Óscar, compitió para integrar el equipo olímpico de tiro con arco en Sidney 2000. Cody Simpson, estrella pop australiana, dejó su carrera musical temporalmente para entrenarse como nadador. O Jackson Wang, ex miembro del grupo K-pop GOT7, fue parte del equipo nacional juvenil de esgrima de Hong Kong y buscó la clasificación olímpica antes de optar por la música.