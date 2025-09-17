Jennifer Lopez deslumbra de rubia en 'Kiss of the Spider Woman' y la comparan con Gwen Stefani

A pocos días del estreno de su próxima película Kiss of the Spider Woman, la artista compartió en Instagram un carrusel de imágenes que dejó a sus seguidores impactados: su radical cambio a rubio platino provocó comparaciones inmediatas con la cantante Gwen Stefani.

La intérprete de 56 años, reconocida mundialmente como la Diva del Bronx, se meterá en la piel de Aurora, un personaje cargado de glamour y dramatismo que la obligó a dejar atrás su característico cabello castaño chocolate. El resultado sorprendió incluso a sus fans más fieles.

“Metiéndome en el papel de Aurora se sintió como meterme en bailar en [una película] de la era dorada del cine con el glamour, los destellos y mucho baile”, expresó Lopez al compartir las imágenes tomadas en un camerino. Y añadió: “Viajar en el tiempo nunca fue tan divertido”.

Las reacciones no tardaron en aparecer. “¡Al principio pensé que era Gwen Stefani!”, comentó una seguidora. Otro fan coincidió: “Obviamente no soy el único que se da cuenta del parecido con Gwen Stefani”. Entre risas y halagos, las comparaciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales.

Las fotos muestran a Lopez con una peluca rubia platino perfectamente estilizada, labios rojos intensos y una diadema rosa pálido, evocando la época dorada de Hollywood. En otra toma, se la ve relajada en una bañera con espuma, rodeada de bocetos de vestuario, adelantando el universo estético de la cinta: brillo, dramatismo y nostalgia cinematográfica.

Te puede interesar: Netflix revela el perturbador tráiler de ‘Monstruo’: La historia del asesino de 'La masacre de Texas'

Te puede interesar: Premios Oscar | ¿Quién es la figura que ha recibido más agradecimientos en la historia?

El maquillador Scott Barnes, colaborador de confianza de la artista, describió la transformación como “un glamour fuera de lo común”. Y la reacción global parece darle la razón: la publicación generó miles de comentarios y un revuelo que alcanzó incluso a otras celebridades, como Natasha Bedingfield, quien admitió haberse confundido también con Gwen Stefani.

Más allá del parecido, la apuesta de Lopez refleja su compromiso por reinventarse en cada proyecto. Hace apenas unos días, durante la Gala del 25.º Aniversario de YES Scholars, la cantante apareció con su clásico tono castaño, elegante y pulido. El salto a un rubio platino marca un contraste radical y confirma que está dispuesta a entregarse por completo a su papel.

Kiss of the Spider Woman, que se estrenará en cines el próximo 10 de octubre, promete ser un homenaje cargado de música, baile y drama, en el que Lopez compartirá créditos con el actor mexicano Diego Luna.

Con esta transformación, Jennifer Lopez no solo enciende la expectativa sobre la película, sino que reafirma su lugar como un ícono de la reinvención en Hollywood.