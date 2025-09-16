Premios Oscar | ¿Quién es la figura que ha recibido más agradecimientos en la historia?

Un análisis reciente sobre la historia de los Premios Oscar reveló un dato tan curioso como revelador.

Steven Spielberg es la personalidad más agradecida en los discursos de aceptación de la estatuilla dorada, superando no solo a sus colegas de la industria, sino incluso a Dios.

El estudio, liderado por el especialista Peter Follows y difundido por Movie Magick, examinó 1.884 intervenciones de ganadores del galardón más prestigioso del cine. El objetivo inicial era descubrir si el controvertido productor Harvey Weinstein había sido más veces mencionado que Dios en estas alocuciones. Sin embargo, los resultados terminaron destacando a Spielberg como la figura que ha inspirado más gratitud en la historia de la ceremonia.

De acuerdo con el análisis, Dios aparece en un 4,3% de los discursos, mientras que Weinstein fue mencionado apenas en un 1,5%. No obstante, Steven Spielberg superó con amplitud a ambos, consolidando su papel como referente absoluto de Hollywood.

La conclusión no resulta sorprendente si se observa la trayectoria del cineasta. Desde que irrumpió en los años setenta con Tiburón (1975), Spielberg revolucionó la industria con el nacimiento de los blockbusters y dejó un legado que combina éxitos de ciencia ficción como E.T., el extraterrestre con dramas históricos de gran impacto, como La lista de Schindler.

Más allá de sus aportes como director, Spielberg ha brillado como productor, impulsando a nuevas generaciones de realizadores y proyectos que han marcado a varias generaciones. Su capacidad de conmover y motivar explica por qué no solo actores, sino también productores y directores, lo incluyen en sus agradecimientos al recibir el Oscar.

El informe de Follows señala que durante los años noventa, Harvey Weinstein acumuló múltiples menciones, coincidiendo con su apogeo en la industria antes de los numerosos escándalos de abuso sexual que lo llevaron a prisión. Sin embargo, Spielberg mantiene el récord absoluto de agradecimientos en todas las décadas analizadas, especialmente en los años ochenta y noventa, los más prolíficos de su carrera.

Además de Spielberg, otros nombres como James Cameron, George Lucas y Peter Jackson aparecen con frecuencia en los discursos. Pero también es común que los artistas reconozcan a sus padres y madres, demostrando que los agradecimientos combinan tanto figuras profesionales como personales.

La diferencia en el caso de Spielberg es que sus menciones no provienen únicamente de quienes han trabajado directamente con él, sino también de cineastas que lo admiran a la distancia. Su obra ha sido fuente de inspiración constante, marcando a generaciones enteras de profesionales y espectadores.

A sus 77 años, Spielberg continúa vigente y participando activamente en la conversación cinematográfica. Recientemente se declaró fan entusiasta de One Battle After Another (Una batalla tras otra), la nueva película de Paul Thomas Anderson inspirada en la novela de Thomas Pynchon.

Te puede interesar: Gorillaz anuncia The Mountain: nuevo álbum multicultural con Bizarrap y Paul Simonon

Te puede interesar: Bruce Willis | Emma Heming Willis revela que pensó en divorciarse del actor

Tras asistir a una proyección privada en Los Ángeles, el director confesó haber visto el filme en tres ocasiones y compartió su admiración en una entrevista con The Film Stage: “Qué película tan increíble, Dios mío. Hay más acción en la primera hora de esta película que en todas las demás que has dirigido juntas. Es realmente increíble”.

Estas declaraciones no solo demuestran su pasión inquebrantable por el cine, sino también la humildad de un creador que, pese a ser uno de los más influyentes de la historia, se emociona como un verdadero aficionado frente al trabajo de otros colegas.

El hecho de que Spielberg haya sido agradecido más veces que Dios en los Premios Oscar no es un dato anecdótico sin importancia. Refleja el lugar único que ocupa en la cultura cinematográfica y el impacto que ha tenido en quienes forman parte de la industria.

Desde sus innovaciones técnicas hasta su capacidad de narrar historias humanas y universales, Spielberg no solo acumula premios y reconocimientos, sino también la gratitud genuina de quienes ven en él una fuente de inspiración.

En definitiva, este estudio confirma lo que el público y la crítica ya intuían: Steven Spielberg no es únicamente un director legendario, sino una figura que ha marcado el corazón de Hollywood y que seguirá siendo recordada en cada agradecimiento que celebre la magia del cine.