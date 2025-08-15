Leonardo DiCaprio | Guardia Civil le pide su identificación para acceder a fiesta en Ibiza: VIDEO

Entre aguas turquesa y playas de postal, la isla Pitiusa recibió a uno de sus visitantes más célebres: Leonardo DiCaprio, quien se vio envuelto en un inusual episodio con la Guardia Civil mientras disfrutaba de sus vacaciones.

El relato del paparazzi Sergio Garrido en el programa TardeAR encendió la curiosidad mediática: “El propio Leonardo DiCaprio intentó pasar desapercibido, con la cabeza agachada y casi irreconocible por su atuendo”. El actor acudía a una fiesta organizada por el actor y cantante español Aron Piper, quien aprovechó la velada para presentar su más reciente proyecto musical. Entre los invitados figuraban nombres tan conocidos como Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito, consolidando la reputación de Ibiza como punto de encuentro global de celebridades.

Según Garrido, el evento habría sido “ilegal” y la Guardia Civil acudió con la intención de desmantelarlo. No obstante, la revista GQ ofreció una versión más matizada: la fiesta no incumplía la ley en sí, pero el exceso de invitados provocó un caos de vehículos mal estacionados en los alrededores de la villa, lo que obligó a la intervención policial. El objetivo, explicaron, fue controlar la situación, verificar la lista de invitados y retirar a quienes no aparecían en ella.

En ese contexto, los agentes solicitaron la documentación de DiCaprio, quien colaboró en todo momento “sin mostrar resistencia ni molestias”. El actor, que había llegado caminando al lugar, abandonó la fiesta de la misma forma, regresando después a su vehículo sin incidentes.

La anécdota más curiosa la reveló un testigo a Page Six: “Los agentes cachearon e identificaron a todos y, al principio, no se dieron cuenta de que entre ellos estaba Leonardo DiCaprio. Tuvieron que mirarlo dos veces antes de reconocerlo”. El mismo testigo añadió, entre risas, que resultaba casi surrealista ver al protagonista de Titanic esperando como cualquier otro invitado, revisando su móvil mientras aguardaba.

A pesar de estos episodios, Ibiza continúa siendo el paraíso predilecto de artistas, modelos, deportistas y magnates. Aunque la isla combina glamour y naturaleza, también enfrenta el reto de lidiar con la masificación y los excesos que la temporada alta trae consigo. Y, como en esta ocasión, ni siquiera una estrella de Hollywood puede evitar verse en medio del control de los agentes.