Cazzu confirma reunión con Belinda y crecen rumores de una colaboración histórica

La escena musical latina podría estar a punto de presenciar una de las alianzas más sorprendentes de los últimos años.

Cazzu, reconocida como una de las voces más influyentes del trap latino, reveló que muy pronto se reunirá con Belinda, ícono indiscutible del pop mexicano.

Durante su visita a México, como parte de la gira de presentación de su primer libro Perreo: Una revolución, la artista argentina no solo habló de su obra, una mezcla de memorias, reflexiones sobre la música urbana, la maternidad y el empoderamiento femenino, sino que también dejó entrever una noticia que ha revolucionado redes sociales y foros especializados.

“La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono. Ya lo saben”, afirmó Cazzu ante la prensa, desatando una ola de especulaciones sobre una posible colaboración musical.

Este encuentro llega en un momento de respeto y admiración mutua entre ambas artistas. En junio pasado, Belinda elogió el trabajo de la intérprete de Mucha Data luego de que esta agotara dos fechas en el Auditorio Nacional, un logro poco común para artistas internacionales emergentes en México.

“Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”, expresó entonces la intérprete de Bella Traición.

Aunque cada una ha construido su trayectoria desde géneros diferentes, Belinda desde el pop y Cazzu como figura clave del trap en español, ambas comparten la habilidad de reinventarse, mantenerse vigentes y conectar con las nuevas generaciones. Una colaboración entre ellas no solo tendría un enorme impacto musical, sino que también enviaría un poderoso mensaje de sororidad y unión femenina en una industria que muchas veces enfrenta a las mujeres entre sí.

Por ahora, no hay confirmación oficial de que exista un proyecto conjunto, pero el anuncio de su inminente encuentro ha elevado las expectativas. Para muchos seguidores, la sola posibilidad de escucharlas en una misma canción ya representa un momento histórico para la música latina.

En la misma charla con medios, Cazzu también abordó aspectos personales, como la crianza de su hija Inti, fruto de su relación con Christian Nodal, y temas delicados relacionados con la manutención de la menor, dejando claro que, además de su faceta artística, mantiene un firme compromiso como madre.