Machine Gun Kelly sorprende al afirmar que podría tener origen extraterrestre

La confesión se produjo durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live, conducido por Andy Cohen, cuando el presentador le preguntó por su edad.

El cantante y compositor estadounidense Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker, volvió a captar la atención mediática tras revelar en televisión que cree ser “mitad extraterrestre”.

“Es algo raro, amigo. No sé mi edad, no sé si existe, no lo sé”, respondió el artista, dejando claro que ni siquiera está seguro de detalles básicos de su vida. Cohen, entre risas, lo comparó con Mariah Carey, famosa por su “edad fluida”. Sin embargo, MGK fue más allá y confesó: “Mi piel se rasga y sana muy rápido. Hay cosas así por las que he comenzado a preguntarme: ¿Quién es mi padre, sabes?”.

La conversación tomó un giro aún más sorprendente cuando relató que, hablando con su madre, le preguntó si alguna vez había desaparecido misteriosamente. Según MGK, ella le respondió afirmativamente, mencionando a una “criatura alta y flaca” y sugiriendo que podría haber vivido una experiencia de abducción. “Ella me dijo que tuvo la sensación de que en un momento fue abducida. Así que pensé: ¿Quizás hay algo de eso?”, narró el músico.

Esta no es la primera vez que Machine Gun Kelly habla públicamente sobre temas extraterrestres. En The Late Late Show con James Corden, aseguró haber presenciado dos Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) en diferentes partes del mundo.

En una de esas experiencias, relató: “Vi vida en este planeta que venía de otro planeta, hace dos noches. Flotaba sobre un lago en Thousand Oaks”. Según su testimonio, el avistamiento coincidió con el tipo de esfera luminosa que había visto apenas una semana antes en Bora Bora, la cual cruzó el cielo sobre el Pacífico y desapareció tras una montaña.

Estas declaraciones llegan en medio de la promoción de su nuevo álbum “Lost Americana”, lanzado el 8 de agosto bajo los sellos EST 19XX e Interscope Records. Se trata del séptimo trabajo de estudio del artista y marca una transición de su estilo rap hacia un sonido más rock pop.

El disco, que ha sido descrito como una “exploración del sueño americano” , inspirada en palabras de Bob Dylan, consolida la imagen de MGK como un músico que no teme reinventarse ni en lo artístico ni en lo personal. Entre sus guitarras distorsionadas y letras introspectivas, el artista combina su rebeldía característica con una narrativa que, al igual que sus recientes declaraciones, busca romper moldes y desafiar lo convencional.

Con su carisma y sus polémicas confesiones, Machine Gun Kelly sigue demostrando que su figura trasciende la música, situándolo como uno de los artistas más impredecibles y mediáticos de la industria actual.