Liam Neeson acumuló una fortuna con la saga 'Búsqueda implacable', esta cifra ganó

Aunque comenzó su carrera con papeles dramáticos en filmes como Rob Roy (1995) y Los Miserables (1998), fue la saga Búsqueda implacable (Taken) la que consolidó su figura como un héroe de acción a nivel global.

El actor irlandés interpretó a Bryan Mills, un exagente de élite que utiliza sus habilidades para rescatar a su hija de una red de trata de personas en Europa. El primer filme, estrenado en 2008, fue un fenómeno taquillero que recaudó 223.9 millones de dólares en todo el mundo. Para ese debut, Neeson recibió un salario de 5 millones de dólares.

Lo sorprendente es que, según confesó el propio actor en una entrevista con Hello!, inicialmente no tenía mucha fe en el proyecto. “No estaba interesado en hacer una segunda parte, no veía a dónde me podía llevar. Pero los escritores, Luc Besson y Robert Mark Kamen, me trajeron una historia sólida que valía la pena hacer”, declaró.

La secuela, lanzada en 2012 bajo la dirección de Luc Besson, elevó aún más el perfil de la franquicia. Neeson, ya posicionado como una estrella de acción, negoció un salario de 15 millones de dólares. La película tuvo un costo de producción de 45 millones y logró recaudar 374 millones de dólares, demostrando que el éxito no fue casual.

A pesar de su inicial resistencia a prolongar la historia, el director convenció al actor para una tercera y última entrega, esta vez con un enfoque distinto. “No veo cómo podrían hacer otra. No creo que una tercera parte sea una buena idea”, había comentado Neeson. No obstante, volvió a ponerse en la piel de Bryan Mills en 2015, y por esta última aparición, recibió un salario de 20 millones de dólares, casi el 50% del presupuesto total del filme, que fue de 48 millones. Búsqueda implacable 3 logró recaudar más de 320 millones de dólares en taquilla.

Te puede interesar: Bill Gates conoció al novio de su hija menor, así fue el aterrador momento

Te puede interesar: Joe Manganiello reafirma a Caitlin O’Connor como su nueva relación tras Sofía Vergara

Con estas tres películas, el actor acumuló 40 millones de dólares en salarios solo por protagonizar esta saga, que no estaba prevista inicialmente como una trilogía. En conversación con Hello!, Neeson fue enfático al afirmar que no habrá una cuarta parte. “Tengo el presentimiento de que este es el final de la saga. El cartel incluso dice que se acaba aquí”, aseguró.

Actualmente, el actor, que cuenta con más de 20 títulos de acción en su carrera, comienza a plantearse el cierre de esta etapa. En una entrevista con la revista People, reveló que su edad empieza a marcar un límite para este tipo de papeles. “Tengo 72 años, en algún momento tendrá que parar. No se puede engañar al público. No quiero que Mark (su doble de acción) haga mis escenas de lucha por mí”, expresó, refiriéndose a Mark Vanselow, quien lo ha acompañado en varias producciones recientes como Absolution.

A pesar de la fama, los millones y el reconocimiento mundial, Liam Neeson se mantiene fiel a su autenticidad: un actor que nunca imaginó convertirse en leyenda del cine de acción y que, incluso con reservas, supo capitalizar su talento en una franquicia que dejó huella en el género.