Muerte de Marge Simpson sacude a los fans: así fue el emotivo episodio final

La muerte de Marge Simpson. Aunque se trata de una línea temporal futura, el episodio no escatimó en emotividad, nostalgia ni simbolismo. El cierre sorprendió no solo por lo desgarrador de su contenido, sino porque introdujo un tono que rara vez se había explorado en la serie: el del duelo real.

Emitido en mayo de 2025, el capítulo titulado “Estranger Things” se desarrolla 35 años en el futuro. Allí, vemos a una Lisa adulta convertida en comisionada de la NBA, a Bart como encargado de un asilo ilegal, donde vive un Homero envejecido, y, sobre todo, a una familia marcada por la ausencia definitiva de Marge. La escena más potente del episodio es breve pero demoledora: Homero, con cabello canoso, de pie frente a la tumba de su esposa, llora desconsoladamente.

La muerte de Marge no es simbólica ni abierta a interpretación. Se siente como una despedida definitiva. Lisa descubre una grabación de su madre en la que expresa su último deseo: “Estoy tan feliz de que mis hijos estén unidos otra vez”, dice Marge en el mensaje. Con esas palabras, insta a Bart y Lisa a permanecer unidos, reactivando el vínculo familiar deteriorado por los años y la distancia.

Ese mensaje logra reunir a los tres sobrevivientes, Homero, Bart y Lisa, frente al televisor, como en los episodios clásicos. En una escena final cargada de surrealismo y ternura, Marge aparece desde el cielo conversando con Ringo Starr, su nuevo compañero. “Estoy tan feliz de que podamos casarnos con otras personas en el cielo”, le dice antes de besarlo. El ex Beatle responde con humor celestial: “Amor, vamos a llegar tarde al bufé celestial. Hay una torre de camarones”.

La reacción de los fans fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, tristeza y hasta enojo. En X, TikTok e Instagram, los comentarios no se hicieron esperar: “¿Cómo pudieron hacernos esto?”, publicó un usuario en X. Otro escribió: “Mejor que traigan a Marge de vuelta ahora mismo”. Incluso hubo quienes debatieron si el episodio debía considerarse canon: “¿Es parte del universo oficial o un experimento emocional?”

La cadena FOX no tardó en aclarar que la serie continuará, al menos hasta la temporada 40, y que el personaje de Marge no ha sido eliminado oficialmente del elenco principal. Sin embargo, el tratamiento del capítulo sugiere que no fue una simple parodia ni una historia alternativa sin consecuencias. La emoción del guion y la reacción del público lo colocan como uno de los episodios más impactantes de la historia de la serie.

A lo largo de sus más de tres décadas al aire, Los Simpson ha experimentado con múltiples líneas de tiempo. En otras ocasiones, imaginó a Lisa como presidenta o a Bart como un rockero fracasado. Pero Estranger Things tiene un tono radicalmente diferente: más íntimo, más humano, más doloroso. Por primera vez, una muerte es tratada con verdadera solemnidad y con un cierre emocional completo.

El episodio incluye cartas, recuerdos, una tumba explícita y una aparición celestial que funcionan como despedida. Y aunque en el mundo de Los Simpson nada es permanente, ni siquiera el tiempo, este final tiene un peso simbólico que no se borra con un nuevo guion.

Con la confirmación de nuevas temporadas en camino, muchos se preguntan si este final marca el inicio de una nueva etapa más madura o si fue simplemente un ejercicio narrativo aislado. Lo cierto es que la muerte de Marge, incluso si se deshace en el próximo episodio, ya dejó una huella profunda en los espectadores.