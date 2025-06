Pierce Brosnan quería ser Dumbledore: el ex James Bond revela su conexión con Harry Potter

En una entrevista concedida a The Telegraph, mientras promocionaba su nueva serie MobLand para Paramount+, Brosnan confesó: “He tenido siempre en la mira a Dumbledore, a medida que mi cabello se volvía más canoso y la madurez de la vida se reflejaba ya en mi rostro y en mis hombros”.

La declaración ha generado entusiasmo entre los fanáticos del mundo mágico, especialmente ahora que HBO prepara una nueva adaptación televisiva de la saga de J.K. Rowling. En redes sociales ya circulan imágenes editadas del actor luciendo la túnica y la barba característica del sabio mago.

Pero la conexión de Brosnan con Dumbledore va más allá del interés actoral. Richard Harris, quien dio vida al personaje en las dos primeras entregas de la saga cinematográfica, era tío de los dos hijos adoptivos del actor, fruto de su primer matrimonio con la actriz Cassandra Harris, fallecida en 1991.

“Es una broma en mi familia, lo de Dumbledore, que voy entrando en mis años de Dumbledore. No quiero ir por ese camino… al menos no por ahora, pero si me lo pidieran, probablemente diría que sí”, reconoció con una sonrisa.

La entrevista también tocó otro de los roles que marcaron su carrera: James Bond. Algunos rumores apuntan a que Brosnan podría volver a la franquicia, esta vez no como el agente 007, sino como M, jefe del MI6, actualmente interpretado por Ralph Fiennes.

Brosnan, sin embargo, se mostró escéptico y divertido ante la idea: “¿En serio? Eso es una locura. Dios mío, veamos a dónde nos lleva el viento”, respondió entre risas, asegurando que no tiene intención de interferir en el rumbo actual de la saga, ahora bajo el control de Amazon Studios.

Te puede interesar: Las 10 canciones del 2025 que rompen con la monotonía, según TIME

Te puede interesar: Carlos Villagrán rompe el silencio sobre la serie de Chespirito y lanza broma a Florinda Meza

“Les deseo lo mejor”, dijo brevemente sobre el futuro del icónico espía británico. Mientras tanto, Brosnan continúa explorando nuevos territorios actorales. En MobLand, dirigida por Guy Ritchie, interpreta a Conrad Harrigan, el patriarca de una familia mafiosa irlandesa. Lo acompaña un elenco de peso que incluye a Helen Mirren como su esposa psicópata Maeve, y a Tom Hardy como el ejecutor del clan.

“Es bueno ser una sorpresa inesperada, interpretar a la mayor variedad de personajes posible”, explicó Brosnan. “Mis agentes sabían que tenía eso en mi arsenal”.

El guion, a cargo de Ronan Bennett y Jez Butterworth, pone el foco en el tráfico de fentanilo, sumándose a la ola de series violentas como Gangs of London. Para Brosnan, el tratamiento de la violencia en la ficción tiene raíces profundas.

“La violencia está en Shakespeare, en los griegos, en las tragedias jacobeas. La gente siempre quiere verla. Pero ahora puedes verla todos los días, dormir con ella, despertarte con ella y ser testigo de lo que pasa en nuestro planeta y nuestra sociedad. Son tiempos muy, muy peligrosos”.

“El arte ayuda a explorarla, y en este caso, creo que la hace bastante entretenida, se representa a un alto nivel de teatralidad”, reflexionó el actor.

Antes de MobLand, Brosnan rodó la adaptación de The Thursday Murder Club para Netflix, donde vuelve a compartir pantalla con Helen Mirren. Es un reencuentro simbólico: ambos participaron en The Long Good Friday hace 45 años, cuando él debutó en el cine como “el primer pistolero”.

“No nos conocimos entonces, pero ahora estamos unidos a la cadera”, bromeó el actor. Durante la entrevista, Brosnan también hizo memoria sobre su infancia en el condado de Louth, Irlanda, marcada por la emigración. Su padre, carpintero, abandonó el hogar cuando él tenía dos años. A los 10, se mudó a Londres con su madre, que trabajaba como enfermera.

“Era un chico de campo que llegó a un colegio con 2.000 niños. Me encantó, pero tuve que adaptarme y encajar, así que mi acento irlandés se borró rápidamente”, recordó.