Las 10 canciones del 2025 que rompen con la monotonía, según TIME

En un año donde los algoritmos dominan la forma en que se consume música, TIME ha levantado la voz con una selección que desafía la homogeneización sonora. Su lista de las canciones más destacadas de 2025 es mucho más que una curaduría de éxitos: es una declaración de principios. Frente a la era del contenido viral de 15 segundos y las playlists automatizadas, estos artistas han elegido otro camino: el de la profundidad, la innovación y la autenticidad.

La publicación plantea un escenario donde la especialización artística parece estar en jaque. Pero también reconoce que, dentro del ruido digital, aún existen voces que resisten: “Estos músicos innovadores son cruciales para defender la diversidad sonora”. El listado se convierte así en lo que TIME llama un “antídoto” contra la crisis de uniformidad.

1. “Elderberry Wine” – Wednesday

La banda liderada por Karly Hartzman mezcla country y shoegaze para hablar del amor como una planta: puede sanar o intoxicar. La canción logra una estética emocional única gracias a la narrativa densa de Hartzman y las guitarras de MJ Lenderman. Metáforas botánicas y una producción audaz construyen uno de los relatos más literarios del año.

2. “To be a rose” – Jenny Hval

Jenny Hval ofrece una experiencia poética y experimental, inspirada en la escritura de Gertrude Stein. Con una estructura electroacústica, el tema atraviesa generaciones y memorias familiares, envolviéndose en una belleza minimalista que recuerda a Laurie Anderson y Suzanne Vega. Su álbum Iris Silver Mist es una joya de introspección radical.

Te puede interesar: Jason Statham revela su fórmula secreta para mantenerse en forma a los 57

Te puede interesar: 'Estoy perdido': Angustiante confesión de Justin Bieber dispara las alarmas

3. “Max Potential” – Nourished by Time

Marcus Brown, bajo el alias Nourished by Time, combina energía de club y sensibilidad DIY en un track que captura el deseo y la euforia. “Max Potential” no solo es un himno emocional, sino también un grito desde la experiencia personal que anticipa un álbum profundamente honesto: The Passionate Ones.

4. “Sexy Clown” – Marie Davidson

Davidson apunta contra la banalidad digital con una crítica afilada al capitalismo de la vigilancia. Inspirada en The Age of Surveillance Capitalism, su canción ofrece una estética electroclash provocadora que reta la autenticidad en la era de TikTok. “Sexy Clown” es mucho más que música bailable: es un manifiesto sonoro.

5. “It’s a Mirror” – Perfume Genius

Con producción de Blake Mills y colaboración de Alan Wyffels, esta pieza de indie-rock introspectivo abre Glory, el nuevo álbum de Perfume Genius. La canción, que explora la autoaceptación con precisión emocional, ha sido comparada con la arquitectura modernista por su equilibrio entre lirismo y estructura.

6. “Never Enough” – Turnstile

Turnstile eleva el hardcore punk a una dimensión casi espiritual. “Never Enough” es un grito colectivo post-pandémico que habla de comunidad, conexión y catarsis. La banda de Baltimore sigue consolidando su posición como referente de una nueva generación de rebeldes sonoros.

7. “Alibi” – Spellling

Tia Cabral se reinventa con un giro oscuro y teatral. “Alibi” bebe de influencias emo y R&B, y se presenta con intensidad visceral. Con la participación de Pat McCrory de Turnstile, la artista se atreve a dejar atrás sus raíces para crear un tema cargado de drama y fuerza emocional.

8. “Henry Come On” – Lana Del Rey

Lana Del Rey se aproxima al country sin abandonar su marca de melancolía narrativa. La canción es un relato irónico sobre relaciones fracturadas, impregnado de una sensibilidad sureña que recontextualiza su estilo habitual. Un paso arriesgado y exitoso hacia una nueva identidad sonora.

9. “How to Impress God” – Saba & No ID

Lejos del hedonismo del mainstream, Saba y No ID reflexionan sobre lo esencial: la espiritualidad, la autenticidad y la autoestima. En palabras de TIME, esta canción es una meditación perspicaz sobre “el rechazo de los valores materialistas”, anclada en una lírica aguda y conmovedora.

10. “DtMF” – Bad Bunny

El artista puertorriqueño se reinventa sin perder sus raíces. “DtMF” mezcla ritmos tradicionales con elementos contemporáneos y un fuerte contenido emocional. Con instrumentación en vivo y un espíritu de comunidad, Bad Bunny “establece un puente generacional” que lo convierte en uno de los pocos artistas masivos capaces de desafiar las lógicas algorítmicas.