‘Sin senos sí hay paraíso 4’ reanuda rodaje tras ataque mortal y el elenco envía mensaje de resiliencia

La producción retomó sus grabaciones luego del violento episodio ocurrido el 18 de abril, cuando un ataque con arma blanca cerca del set dejó como saldo la muerte de dos integrantes del equipo y del agresor.

El hecho impactó profundamente a todo el equipo técnico y artístico, generando además un llamado dentro de la industria para reforzar las medidas de seguridad en producciones audiovisuales.

Tras varios días de duelo, el elenco decidió continuar con el proyecto en territorio nacional, en medio de un ambiente marcado por la reflexión y la memoria de quienes perdieron la vida. Diversos actores compartieron mensajes en redes sociales en los que destacaron el compromiso de seguir adelante como una forma de homenaje, al tiempo que reconocieron que el regreso no sería igual.

La actriz Catherine Siachoque, quien interpreta a doña Hilda, expresó públicamente que “la mejor manera de honrarlos es seguir adelante”, acompañando su mensaje con una imagen simbólica de una vela encendida en el set, gesto que fue replicado por otros miembros del equipo como señal de respeto y recuerdo.

Por su parte, Carolina Gaitán, conocida por su papel de Catalina ‘La pequeña’, compartió el impacto emocional que significó regresar al espacio donde convivió con Nicolás Perdomo, una de las víctimas. La actriz señaló que el vacío es evidente y que el dolor continúa presente, destacando que su compañero se encontraba entusiasmado con el proyecto. En su mensaje, también hizo un llamado a la prudencia y al respeto hacia las familias afectadas.

El actor Pablo Astiazarán también se pronunció sobre la reanudación del rodaje, reconociendo los cambios inevitables tras lo ocurrido. En su publicación, afirmó: “volviendo a intentar contar este cuento de todos nosotros y pareciera que nada es igual. Y en buena medida no lo es. Las cosas cambiaron y las cosas tienen que cambiar. Pero hay otras que deseo no las cambien nunca”, resaltando la necesidad de adaptación sin perder la esencia del equipo.

Astiazarán describió además el ambiente de solidaridad que surgió entre los integrantes de la producción, subrayando la unidad y resiliencia del equipo como factores clave para enfrentar la situación. Según su testimonio, el acompañamiento mutuo fue determinante para superar los momentos más complejos tras la tragedia.

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En paralelo, Carmen Villalobos, protagonista de la serie, confirmó el regreso a las grabaciones a través de un video publicado en redes sociales. La actriz, quien se encontraba en Cartagena tras recibir el premio a Mejor Actriz en los Premios India Catalina 2026 por su trabajo en “La Huesped”, destacó la importancia del trabajo colectivo dentro del proyecto. En su mensaje expresó: “Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que no se sentirá igual y está bien reconocerlo. Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro. Y sí, los actores somos los de mostrar pero sin la base, no habría nada que mostrar. Los quiero mucho compañeros. Somos 498 familias detrás de este proyecto”.

Las reacciones a sus palabras reflejaron un amplio respaldo tanto de colegas como de seguidores, quienes destacaron la fortaleza del equipo ante un contexto adverso. El regreso al set se ha convertido en un símbolo de continuidad y homenaje, en medio de un proceso que aún se encuentra marcado por el duelo.

La nueva temporada de la serie abordará una historia centrada en venganza, supervivencia y empoderamiento femenino, con el personaje de Catalina Santana enfrentando nuevas amenazas dentro de un entorno ligado al modelaje webcam y redes criminales. El elenco contará nuevamente con figuras como Majida Issa, Gregorio Pernía, Estefanía Gómez y Osvaldo de León.

El estreno de esta nueva entrega está previsto para 2027, consolidando el regreso de una de las producciones más representativas de la televisión latinoamericana, ahora marcada por un contexto que ha redefinido su historia detrás de cámaras.