Sylvester Stallone arriesgó un millón de dólares por la escena más peligrosa del cine

En 1993, el actor demostró que su compromiso con el cine de acción iba mucho más allá de la interpretación.

Durante el rodaje de Máximo riesgo (Cliffhanger), el actor Sylvester Stallone decidió invertir un millón de dólares de su propio salario para que se filmara una de las secuencias más arriesgadas de la historia del séptimo arte, una apuesta que no solo cambió su carrera, sino que también dejó un legado en el género.

De acuerdo con SensaCine, la escena fue ejecutada por el especialista Simon Crane, quien a más de 4.500 metros de altura en las Montañas Rocosas, saltó de un avión a otro en pleno vuelo sin la ayuda de cables de seguridad ni efectos digitales. Este momento, único e irrepetible, fue reconocido por el libro Guinness de los récords como la secuencia aérea más costosa y peligrosa de todos los tiempos.

La maniobra de Crane debía culminar con el ingreso a la segunda aeronave, pero el resultado estuvo lejos de lo planeado. Durante el salto, el especialista rebotó varias veces contra el fuselaje y casi fue absorbido por los motores, lo que pudo haber terminado en tragedia. Finalmente, logró desplegar su paracaídas, asegurando su vida y sellando la escena en una sola toma.

“Máximo riesgo”, dirigida por Renny Harlin, contó con un presupuesto de 70 millones de dólares, una cifra elevada para la época. Sin embargo, Stallone no dudó en recortar su propio sueldo para garantizar que la secuencia se llevara a cabo como estaba concebida. Este gesto, poco común en Hollywood, reforzó la reputación del actor como una figura obsesionada con la autenticidad y la espectacularidad.

Hoy en día, estrellas como Tom Cruise son reconocidas por realizar acrobacias reales en la saga Misión Imposible. En su más reciente entrega, el actor protagoniza un cambio de avioneta en pleno vuelo. Sin embargo, tal como señala SensaCine, la secuencia de 1993 continúa siendo insuperable en términos de riesgo, ya que se filmó con recursos limitados y sin el respaldo tecnológico que existe actualmente.

Mientras que las producciones modernas alcanzan presupuestos cercanos a los 300 millones de dólares, la audacia de Stallone y Crane quedó registrada como un momento irrepetible, difícilmente replicable bajo los actuales protocolos de seguridad.

La trama original de Máximo riesgo mezcla acción y paisajes espectaculares, narrando una frenética persecución en las Montañas Rocosas tras un robo millonario. Tres décadas después, el proyecto revive con “Cliffhanger 2”, dirigida por Jaume Collet-Serra y protagonizada por Lily James y Pierce Brosnan.

La nueva entrega se centrará en la relación entre un padre y una hija atrapados en un secuestro en las Dolomitas. Aunque Stallone no participa en esta producción, el filme busca reinterpretar la esencia del original y adaptarla a las expectativas actuales del público.

Aun así, la apuesta de 1993 sigue siendo irrepetible. Ese millón de dólares invertido por Stallone no solo financió una escena icónica, sino que cimentó su estatus como uno de los actores más influyentes en la historia del cine de acción.