Tom Holland reafirma su compromiso con Zendaya corrigiendo en vivo a un periodista

El actor no dejó pasar un detalle durante una conferencia de prensa que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El protagonista de Spider-Man, Tom Holland, corrigió a un periodista que, al dirigirse a él, mencionó erróneamente a Zendaya como su “novia”. Con una sonrisa y sin titubear, el actor interrumpió para aclarar: “prometida”.

El clip, difundido masivamente en la plataforma X, muestra al reportero diciéndole: “Traje a mi hija y conoció a tu novia”. En ese instante, Holland lo interrumpe con naturalidad y corrige: “mi prometida”. Esa sola palabra bastó para emocionar a miles de fanáticos que esperaban una confirmación pública de lo que se rumoraba desde enero de 2025.

La noticia del compromiso entre Holland y Zendaya empezó a circular tras los Globos de Oro 2025, cuando la actriz de Euphoria apareció en la alfombra roja luciendo un llamativo diamante en su dedo anular. Poco después, fuentes cercanas confirmaron que la pareja había decidido dar el siguiente paso en su relación.

Aunque ni Tom ni Zendaya habían hecho declaraciones formales al respecto, el actor británico dejó en claro con esta corrección que el compromiso es oficial.

De acuerdo con el New York Post, fue Dominic Holland, padre del actor, quien reveló detalles de la pedida de mano a través de su cuenta en Patreon. Explicó que la propuesta se realizó durante la Navidad de 2024 y que su hijo “estaba increíblemente bien preparado”, ya que habló previamente con el padre de Zendaya y planificó cada aspecto, desde las palabras que diría hasta el atuendo que usaría.

Te puede interesar: Shakira impone tendencia en Nueva York con botas y falda que roban miradas

Te puede interesar: Meryl Streep vestida de Miranda Priestly protagoniza histórico encuentro con Anna Wintour

Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming, donde interpretaron a Peter Parker y Michelle Jones, personajes que también comparten una relación amorosa en pantalla. Los rumores sobre un noviazgo real comenzaron en 2017, aunque no fue hasta 2021 que ambos confirmaron públicamente su romance.

Hoy, con el compromiso confirmado, los fanáticos de ambos actores no han dejado de expresar su entusiasmo en redes sociales, donde abundan mensajes de felicitación y teorías sobre cómo será la esperada boda. Para muchos, la relación entre Holland y Zendaya representa una de las historias de amor más auténticas y admiradas de Hollywood, pues ambos han sabido mantener un equilibrio entre su vida privada y la atención mediática que los rodea desde que alcanzaron la fama mundial.

Ahora, con la certeza de que pasarán por el altar, surgen preguntas inevitables: ¿será una ceremonia íntima, reservada solo a familiares y amigos cercanos, o un evento multitudinario digno de dos de las estrellas más influyentes de la industria? Lo que está claro es que la unión de Tom y Zendaya marca un nuevo capítulo en su trayectoria personal y profesional, consolidándolos no solo como íconos de la pantalla grande, sino también como una de las parejas más queridas y seguidas por millones de admiradores alrededor del mundo.