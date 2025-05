¡Tremendo golpe! Jennifer Lopez muestra su cicatriz facial tras sufrir fuerte lesión

Jennifer Lopez vuelve a convertirse en noticia, esta vez no por sus proyectos cinematográficos ni por su vida amorosa, sino por un accidente que sufrió mientras ensayaba una de sus próximas presentaciones más esperadas: los American Music Awards 2025. La artista de 55 años, conocida por su fuerza escénica y disciplina inquebrantable, reveló que sufrió una lesión en el rostro que requirió puntos de sutura, pero ya se encuentra lista para volver al escenario.

A través de sus historias de Instagram, la cantante y actriz compartió una secuencia de imágenes que dan cuenta del incidente. En la primera de ellas aparece aplicándose hielo en el ojo derecho y con el mensaje escueto pero elocuente: “Entonces esto sucedió…”. Luego, publicó otra fotografía en la que se aprecia claramente el corte en el puente de la nariz, la hinchazón y un hematoma evidente, junto a la explicación: “Durante los ensayos de @amas”.

El accidente ocurrió en medio de los preparativos para la 51.ª edición de los American Music Awards, que se celebrarán el 26 de mayo en el Fontainebleau de Las Vegas. Jennifer no solo actuará en el evento, sino que además será la anfitriona de la ceremonia, en lo que se anticipa como una de sus apariciones más relevantes del año.

En una tercera publicación, tomada una semana después del incidente, Jennifer posó junto al médico que la atendió, el Dr. Diamond, y expresó su gratitud: “Gracias por suturarme, Dr. Diamond. Una semana después y con muchísimo hielo, estoy como nueva”. A pesar de que aún es visible un ligero moretón, la cicatriz parece haber sanado casi por completo, mostrando una vez más la resiliencia física y emocional de la intérprete de Love Don’t Cost a Thing.

No es la primera vez que Jennifer Lopez experimenta una lesión en el marco de los AMAs. En 2009, durante su presentación del tema Louboutins, la cantante sufrió una aparatosa caída en el escenario. En una entrevista posterior en The Ellen Show, explicó que uno de los bailarines tenía la espalda resbaladiza por el sudor, y al pisarla sin el calzado adecuado, terminó en el suelo con una contusión ósea. “Nunca lo contábamos, porque en los ensayos usaban camisetas. El día del show no, y cuando pisé su espalda, se me mojaron los pies. Así que, al caer, resbalé”, relató entonces.

Más allá de los accidentes, Lopez se muestra revitalizada tras un año marcado por altibajos. Luego de su separación de Ben Affleck y la cancelación de su gira This is Me… Now, la artista ha recuperado el enfoque y la energía. “Estoy como nueva”, aseguró, sonriendo, en la imagen final junto al sol y casi sin rastros del golpe.

Además de prepararse para los AMAs, Jennifer continúa involucrada en su vida familiar. En enero, declaró a E! News que valora mucho la opinión de sus hijos Emme y Max, de 17 años, fruto de su relación con Marc Anthony. “Siempre me alegra mucho escuchar sus pensamientos… A veces son brutalmente honestos, pero siempre tienen una perspectiva interesante porque son de otra generación”, comentó.

Con cicatrices físicas que ya casi desaparecen y una motivación renovada, Jennifer Lopez demuestra que los tropiezos, incluso los más visibles, no son obstáculos sino parte del camino hacia lo grande. Su regreso a los escenarios será no solo un show musical, sino una declaración de fuerza.