Eddy Lover imputado por extorsión y otros delitos queda libre tras audiencia en Bolivia

La acusación llevó al Ministerio Público a imputarlo por los presuntos delitos de estafa, extorsión, incumplimiento de contrato y amenazas.

El cantautor panameño Eduardo Enrique Mosquera Salcedo, mejor conocido como Eddy Lover, recuperó su libertad este lunes luego de la audiencia realizada en La Paz, Bolivia, donde enfrentaba una denuncia por el supuesto incumplimiento de un concierto programado en Santa Cruz el pasado jueves 20 de noviembre.

El artista había sido detenido la madrugada del domingo 23 de noviembre, luego de que la productora Show Yan lo señalara por no presentarse a la presentación pactada, lo que según la denuncia generó pérdidas económicas y afectaciones logísticas.

La acusación llevó al Ministerio Público a imputarlo por los presuntos delitos de estafa, extorsión, incumplimiento de contrato y amenazas. Tras la audiencia, se le decretó medida cautelar de reporte periódico cada 20 días.

“Es importante hacer conocer que en días pasados se ha tenido conocimiento de un caso en el que estarían involucradas dos personas de nacionalidad panameña. Estas personas, aparentemente, se dedicarían a realizar algunos actos, algunas de las actividades culturales. Estas personas han sido denunciadas por el delito de extorsión a partir de un escenario en el que no habrían realizado el cumplimiento de un contrato en la ciudad de Santa Cruz, y que al trasladarse a la ciudad de La Paz, habrían exigido de manera previa el pago de aproximadamente $15,000 adicionales a los pagos que ya le habría realizado el contratante”, señaló Gabriel Neme, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

🔗Contenido relacionado: ¿Eddy Lover detenido en Bolivia? Medios bolivianos informan de supuesto incumplimiento de contrato

Durante la jornada, Eddy Lover rindió una declaración informativa y posteriormente fue llevado ante un juez de la ciudad de La Paz.

Tras evaluar los elementos presentados y las circunstancias del caso, la autoridad judicial determinó otorgarle libertad mientras continúan las investigaciones y se analizan las reclamaciones económicas de la parte denunciante.

El artista se encontraba en Bolivia como parte de una gira que incluía presentaciones en Cochabamba y La Paz. Hasta el momento, ni él ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido o sobre los pasos a seguir en el proceso legal que permanece abierto.