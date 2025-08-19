Eduardo Lim Yueng sorprende a estudiantes y profesores al regresar a la Universidad de Panamá

El regreso de Lim Yueng a las aulas sorprendió a los internautas en las redes sociales este martes 19 de agosto.

Ciudad de Panamá/El periodista Eduardo Lim Yueng, con más de 20 años de trayectoria en televisión y radio, sorprendió al reincorporarse a la Universidad de Panamá para continuar sus estudios de Periodismo, carrera que dejó inconclusa cuando inició su vida profesional en los medios de comunicación.

Al ser consultado por TVN-2.com sobre los motivos de su regreso, aseguró que se trata de un mecanismo de defensa, de la cual considera su casa de estudios superiores.

"La Universidad de Panamá está bajo ataque, les dijeron terroristas, que si no salía ninguna investigación importante, y como yo estuve en la Universidad de Panamá, creo que esto es un tema ideológico y de defensa, así que regresé para actualizarme un poco", explicó. Añadió que, al volver al campus, vio "muchos pelaos con ganas de estudiar y no terroristas".

Lim Yueng, presentador de TVN Noticias y conductor de programas radiales en WAO 97 ½, aseguró que su decisión no solo responde a un contexto coyuntural, sino también a un interés personal. "Siempre hay cosas nuevas que aprender", afirmó.

En su repaso por el pasado, recordó cómo eran los tiempos universitarios en los que comenzó su formación: "Cuando yo fui a la universidad no había internet, mi trabajo de grado lo hice con un software que era novedoso para computadora, porque el resto de mis compañeros lo hicieron en máquinas de escribir".

El comunicador admitió que completar la carrera implica un reto, ya que el plan de estudios en la Facultad de Comunicación Social cambió en los últimos años. "El plan de la Facultad cambió y cuando veo las materias que me faltan es mucho lo que hay que hacer, pero creo que puedo experimentar algunas cosas", señaló.

Entre los obstáculos, mencionó asignaturas pendientes, notas que no aparecen en el sistema e incluso la ausencia de antiguos docentes.

Motivaciones

Más allá de obtener el título, Lim Yueng reconoció que hay otra motivación detrás de su retorno: "Para ser profesor en la Escuela de Periodismo, necesito el título básico de periodismo y yo no lo tengo. No es que lo quiera hacer, ni tengo planes, pero sí me gustaría tener esa posibilidad abierta para cuando se me ocurra ser profesor".

El periodista recordó que dejó la carrera en el tercer año, cuando ya trabajaba en medios, y que previamente había culminado otra formación académica: "Yo estaba como en tercer año cuando empecé a trabajar en los medios y desde antes ya estaba, pero yo estudié Mercadeo y Publicidad, entonces sí ya había terminado esa otra carrera".

Regreso en tiempos de cambios

Su regreso a las aulas comenzó con la materia Ética Periodística, asignatura que consideró pertinente en el contexto actual. "Por eso me pareció genial, porque en estos días hay muchos mensajes y muchas cosas", comentó.

También compartió sus impresiones sobre el ambiente universitario y se mostró positivo sobre la integración de las herramientas digitales y el uso de la inteligencia artificial, que en "sus tiempos" no existían.

La reacción en el campus no se hizo esperar; contó entre risas que pensaron que se trataba de una cámara escondida. "Algunos pensaron que era una broma, dónde está la cámara o si era para redes, pero ha sido muy divertido".

De ahora en adelante, el periodista deberá combinar labor en los medios con esta nueva etapa académica, que marca un reencuentro con la universidad en la que inició su formación profesional.

