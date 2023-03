Esmeralda Pimentel envía poderoso mensaje tras cumplir aniversario de explantanción

Tras cumplir el primer aniversario de haberse retirado los implantes, Esmeralda Pimentel subió historias festejando su decisión y dando las gracias a todas las personas que la apoyaron.

Ser actriz es una profesión que conlleva muchas presiones por parte de la industria, y las inseguridades que llevaron a Esmeralda Pimentel a transformar sus senos, fueron el resultado de 12 malvividos años según sus propias palabras.

Lejos de aumentar su autoestima y mejorar su salud física, la cirugía que se realizó para aumentar sus pechos, la llevaron a tener diversas complicaciones tanto en su salud física como emocional, en diciembre de 2022 la actriz de “Donde Hubo Fuego”, reveló que se había retirado sus implantes por su bienestar, además de explicar las razones erradas que hace más de una década la llevaron a tomar esa terrible decisión.

Luego de cumplir un año de explantación la actriz se mostró muy feliz, en unas fotos y videos subidos a su perfil social en Instagram en donde explicó los síntomas que sintió durante 12 largos años.

Además dio un fuerte mensaje a todas las mujeres diciendo “La felicidad está en el corazón y en los pensamientos que elegimos tener diariamente”.

“Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!”. — Esmeralda Pimentel - Actriz mexicana

Sufrió el Síndrome de Asia

Esmeralda Pimentel, reveló haber sufrido del Síndrome de Asia, que en el caso de las prótesis de silicona, se sabe que, de forma extraordinaria, pueden desencadenar este síndrome. Su tratamiento consiste en la extracción de las prótesis mamarias, tal y como lo hizo la actriz hace un año.

ASIA son las siglas de “Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants”, en español Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes y es el nombre que recibe la muy poco frecuente reacción inmune o antinflamatoria del organismo ante la presencia de agentes ajenos al propio cuerpo, según el cirujano Giovanni Bistoni.

La actriz hizo un llamado a todas las mujeres para reconsiderar los estándares de belleza, ya que, en base a su experiencia asegura que dos implantes no traen la felicidad ni la seguridad a la vida de nadie: "Niñas aquí no está la felicidad, aquí no está la belleza, aquí no está la seguridad", indicó.

¿Qué es "breast implant illness"?

La enfermedad de los implantes o conocida en inglés como "breast implant illness" es el término con el que muchas mujeres definen un conjunto de síntoma que se asocian con la prótesis de silicona.

Esta patología no está patentizada en la literatura médica ni reconocida por organismos de salud, pero el término se popularizó por la pluralidad de mujeres que han presentado síntomas similares, cuando utilizaban implantes mamarios, los síntomas pueden ser sistémicas e inespecíficos y se ha popularizado precisamente por la similitud de quienes lo describen como: pérdida de cabello, fatiga, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida de peso, ansiedad, entre otros.

La actriz finalizó su publicación diciendo "No normalicemos vivir con dolor y enfermedad".