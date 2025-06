De piloto a futura esposa de Jeff Bezos: Lauren Sánchez tendrá la boda más exclusiva del año

Detrás de los titulares y los flashes, Lauren Sánchez es mucho más que la prometida de Bezos: es empresaria, madre, pionera en la industria aérea y una voz activa en causas sociales.

Este verano, la ciudad de Venecia será el escenario de su enlace, en una celebración de tres días que promete reunir a figuras de la talla de Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Salma Hayek, y hasta miembros de la política estadounidense como Ivanka Trump y Jared Kushner. El evento, estimado en más de 10 millones de dólares, incluirá lujo, tradición veneciana y posiblemente actuaciones de artistas como Lady Gaga y Elton John, según medios internacionales.

Lauren Sánchez nació el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México, en el seno de una familia mexicano-estadounidense de clase trabajadora. Su padre, mecánico de aeronaves e instructor de vuelo, le inculcó desde joven la pasión por el aire, algo que marcaría su destino.

Durante su juventud enfrentó desafíos académicos debido a la dislexia, diagnosticada tardíamente cuando ya cursaba estudios en la Universidad del Sur de California. “Fue una de las dificultades más importantes que logré superar”, recordó en entrevistas, destacando que ese obstáculo forjó su carácter.

Lejos del estrellato inmediato, Sánchez comenzó su carrera como asistente en una estación local de Los Ángeles. Luego trabajó como reportera en Phoenix, hasta alcanzar notoriedad como presentadora de Good Day LA, Extra y Fox Sports News, donde fue nominada al Emmy. También fue finalista para integrarse a The View y la primera conductora del reality So You Think You Can Dance.

Pero el giro que cambiaría su vida llegó en 2016, cuando, a los 46 años, obtuvo su licencia como piloto de helicóptero. Ese mismo año fundó Black Ops Aviation, la primera empresa cinematográfica aérea propiedad de una mujer en EE. UU. Su firma ha trabajado con Amazon, Netflix, Blue Origin, y hasta participó en la filmación aérea de Dunkerque, de Christopher Nolan.

Madre de tres hijos, Nikko, fruto de su relación con el exjugador de la NFL Tony Gonzalez; y Ella y Evan, de su matrimonio con Patrick Whitesell, Sánchez siempre ha defendido el equilibrio entre su vida profesional y familiar. En una entrevista con Wall Street Journal explicó: “Ser madre es el eje de todo. La cena en casa, el tiempo en familia… eso lo priorizamos siempre”.

Te puede interesar: Alejandro Sanz responde a denuncia viral de fan que lo acusó de manipularla

Te puede interesar: La multimillonaria inesperada, Jami Gertz, superó a Taylor Swift y Tom Cruise con su imperio

Además, ha liderado causas sociales como la donación de un millón de dólares a This Is About Humanity, una organización que apoya a niños migrantes en la frontera México-EE. UU. En 2023, recibió múltiples reconocimientos por su activismo vinculado a sus raíces y a la comunidad latina.

Lo que hoy parece una historia de amor consolidada comenzó con una amistad casual. Fue su exesposo Patrick Whitesell, agente de talentos, quien presentó a Lauren y Jeff en reuniones sociales. Durante años compartieron proyectos y amistades en común, hasta que la relación fue tomando un giro íntimo.

De acuerdo con Daily Mail, Sánchez comenzó a colaborar con Bezos en grabaciones aéreas para Amazon y Blue Origin. El vínculo profesional derivó en cercanía emocional. Una amiga cercana reveló que Lauren comentó en ese entonces: “Ese es el tipo de persona que necesito”.

En 2019, el National Enquirer reveló la existencia de mensajes y fotos privadas que confirmaron el romance. Poco después, ambos pusieron fin a sus respectivos matrimonios y comenzaron una relación que pasó del escándalo a una vida compartida entre filantropía, ciencia y familia.

La ceremonia, programada para celebrarse entre el 24 y el 26 de junio de 2025, se llevará a cabo en locaciones exclusivas como el Aman Venice y el Gritti Palace. El superyate Koru, valorado en 500 millones de dólares, será parte del festejo, aunque aún no está confirmado si la boda ocurrirá a bordo.

Según Daily Mail, Lauren lucirá un vestido de Oscar de la Renta con diseño supervisado por Anna Wintour, y podría usar otras piezas de Dolce & Gabbana. Además, el 80% de los productos utilizados serán de origen veneciano, para promover el comercio local. Rosa Salva, la pastelería más antigua de Venecia, estará a cargo de los detalles gastronómicos.

El alcalde de Venecia aseguró que se tomarán medidas para evitar cualquier impacto negativo en la vida local y el turismo, garantizando que la celebración se integre con respeto a la ciudad.

Lauren Sánchez ha recorrido un camino inusual: de luchadora silenciosa contra la dislexia a rostro de televisión, de piloto a empresaria, de madre a activista, y ahora futura esposa de uno de los hombres más influyentes del planeta. Lejos de encajar en la etiqueta de “novia de multimillonario”, su historia es la de una mujer que ha volado alto, literal y simbólicamente, y que ahora vive una etapa donde el amor, la familia y el compromiso social se entrelazan.