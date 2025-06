Alejandro Sanz responde a denuncia viral de fan que lo acusó de manipularla

El reconocido cantante español Alejandro Sanz se encuentra en el centro de una intensa polémica luego de que la creativa digital Ivet Playà publicara en TikTok un video con acusaciones que han generado revuelo en redes y medios. La joven relató una supuesta relación personal con el artista que, según su versión, pasó de ser un sueño a una “pesadilla”. El testimonio provocó una ola de reacciones y llevó al artista a emitir un comunicado oficial en el que responde a las acusaciones y ofrece su versión de los hechos.

“Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, comenzó Playà en su publicación. La joven relató que su vínculo con el artista comenzó en 2015, cuando él comenzó a seguirla en redes sociales, enviarle mensajes privados, comentar sus publicaciones e incluso compartir contenido de ella en sus propias plataformas.

Según sus palabras, la relación se intensificó cuando cumplió 18 años, momento en el que el artista, entonces de 49 años, concertó encuentros privados con ella. A los 22 años, Playà afirma que dejó su ciudad natal, Barcelona, para trasladarse sola a Madrid tras ser contratada por Sanz: “Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo”.

No obstante, con el tiempo, según su relato, la experiencia derivó en una situación que ella describe como profundamente traumática. “Se suponía que estaba viviendo un sueño de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una pesadilla. Traspasó los límites de lo que yo considero moral e incluso humano”, afirmó.

Playà, quien también es gimnasta, continuó con una descripción crítica del comportamiento del cantante: “Me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque en el fondo lo está. Nadie es capaz de plantarle cara”.

Concluyó su testimonio con una declaración de determinación: “Pero conmigo no se firmó ningún papelito. Siento la responsabilidad moral porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo. Plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz”.

Ante la viralidad del testimonio, Alejandro Sanz emitió un comunicado público en el que expresó su sorpresa y tristeza por la situación: “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, declaró el artista.

Sanz también aludió a un aspecto económico en la ruptura del vínculo, sugiriendo que la acusación podría estar relacionada con una propuesta de inversión rechazada:“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”. Finalmente, cerró con un mensaje conciliador: “Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

La situación llega en un momento especialmente sensible para Alejandro Sanz, quien se encuentra preparando su nuevo EP titulado ¿Y ahora qué?, compuesto por seis temas inéditos. Además, planea una extensa gira por México tras el verano. Paralelamente, en los últimos días han circulado rumores sobre un posible distanciamiento con su actual pareja, la actriz Candela Márquez, lo que ha intensificado el foco mediático sobre su vida personal.