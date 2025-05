Hello Kitty conquista los cielos: Japón transforma un aeropuerto para atraer turismo

Oita no solo quiere recibir más turistas, sino convertirse en un punto obligatorio en el itinerario de quienes buscan conocer un Japón más allá de los estereotipos.

Hello Kitty

La prefectura de Oita, en el suroeste del país, ha dado un giro audaz al transformar por completo su aeropuerto local en una experiencia inmersiva dedicada a Hello Kitty y otros personajes icónicos de Sanrio. Este proyecto, enmarcado dentro de las acciones paralelas a la Exposición Universal de Osaka 2025, permanecerá vigente desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre de 2025, y ya está generando un impacto global.

El aeropuerto fue rebautizado temporalmente como “Aeropuerto Hello Kitty”, con una ambientación que fusiona el inconfundible estilo kawaii japonés con el encanto local de Oita. La renovación incluye decoraciones internas y externas protagonizadas por Hello Kitty, My Melody, Kuromi y otros personajes entrañables, en una propuesta que busca romper con la rutina de los viajeros y brindar una experiencia inolvidable desde el primer paso.

“Esperamos que esta renovación del aeropuerto no solo atraiga a nuestros visitantes habituales, sino que también inspire a muchos a conocer el encanto único de Oita”, expresó un portavoz de la oficina de turismo local a CNN.

Más que una atracción visual, el aeropuerto cuenta con puntos fotográficos interactivos, etiquetas de equipaje de edición limitada y tiendas con productos exclusivos como camisetas, galletas decoradas y llaveros. Todo bajo el lema oficial del proyecto: “El aeropuerto más cálido del mundo”, según reportó JW Web Magazine.

Pero la apuesta va más allá del diseño. El gobierno local se alió con Sanrio Entertainment Co. para proyectar a Oita como una alternativa vibrante frente a los destinos japoneses más saturados como Tokio y Kioto. “Buscamos aprovechar este evento global no solo para promover nuestras aguas termales y la hospitalidad de Oita, sino también para mostrar la fusión entre nuestra cultura tradicional y la modernidad kawaii al mundo”, declaró Aya Komaki, presidenta de Sanrio Entertainment, a CNN.

Te puede interesar: Titanic | La verdadera ‘Rose’ que inspiró al director James Cameron

Te puede interesar: Halle Berry lo destapó: el Óscar no cambió la historia de las actrices negras en Hollywood

Una de las piezas clave de esta estrategia es Harmonyland, el parque temático al aire libre dedicado a Sanrio, ubicado en la localidad de Hiji. Para facilitar el acceso durante los meses más concurridos, se ha implementado un servicio de autobuses exclusivo que conectará directamente el aeropuerto temático con el parque, desde agosto hasta octubre de 2025.

Oita, famosa por sus aguas termales en ciudades como Beppu y Yufuin, busca capitalizar su oferta natural y cultural para atraer a turistas de todo el mundo. Actualmente, el 80% de sus visitantes son nacionales, pero esta cifra podría cambiar radicalmente con la visibilidad que trae la Expo de Osaka.

“Este proyecto marca un hito importante en nuestra estrategia para aumentar la visibilidad de Oita como un destino de clase mundial. En 2024, alcanzamos un récord de 1,5 millones de visitantes internacionales, y queremos superar esa cifra durante la Expo con iniciativas como el aeropuerto temático”, afirmó Kiichiro Sato, gobernador de Oita, a Travel and Tour World.

La apertura oficial del Aeropuerto Hello Kitty se celebró con una ceremonia colorida y festiva. Los personajes más queridos de Sanrio dieron la bienvenida a los primeros pasajeros en medio de música, fotos y una instalación temática inspirada en un gran balde de aguas termales, símbolo de la identidad regional, donde los turistas pueden tomarse fotografías como recuerdo.

Además del impacto cultural y emocional, el proyecto también tiene implicaciones económicas. Las aerolíneas que operan rutas hacia Oita, incluidas las provenientes de Seúl y Taiwán, prevén un aumento significativo en la demanda de vuelos durante el periodo de funcionamiento del aeropuerto temático. Las conexiones directas con Tokio (Haneda) y otras ciudades clave facilitarán aún más el flujo de visitantes.

Lejos de tratarse de una acción promocional pasajera, el Aeropuerto Hello Kitty se erige como una visión estratégica de largo plazo que combina cultura pop, identidad regional y desarrollo turístico sostenible.

😺✈️ Japón ha transformado el aeropuerto de Oita en el primer “Aeropuerto de Hello Kitty”, una estrategia que combina turismo experiencial y branding emocional para atraer visitantes rumbo a la Expo Mundial de Osaka 2025.



Más info: https://t.co/XfaOHlhY9e



📸: Oita Airport pic.twitter.com/XK3zFBwfui — Merca2.0 (@Merca20) April 29, 2025