¿Ivana Knoll y Erling Haaland son pareja?

Erling Braut Haaland, es futbolista profesional noruego que juega como delantero en el Manchester City de la Premier League y en la selección nacional de Noruega, después de la larga temporada, la cual se prolongó aún más por la celebración del Mundial de Qatar a finales de 2022, todo el equipo de futbolistas anda tomando vacaciones en lugares distintos del mundo.

Erling Haaland, pasa sus días en Ibiza, puede que sea o no casualidad, pero se ha encontrado con la que fue una de las principales protagonistas del torneo al que Haaland no pudo acudir con su selección.

Hablamos de la modelo Ivana Knoll quien se convirtió en una de las modelos más famosas del mundo, por las vestimentas tan atrevidas que lució en las gradas de los estadios, a pesar de las normas que habrían colocado los cataríes, estas reglas impedían vestimentas que fueran muy escotadas o cortas o en tal caso ceñidas al cuerpo.

Ha sido la misma modelo quien publicó en las redes este encuentro a través de su cuenta de Instagram, el futbolista lucía una camisa estilo playera y unas bermudas de color azul celeste, esto buscando estar de acuerdo con las vestimentas usadas al momento que juega en el City of Manchester, acompañando con complemento como gafas de sol color blancas, mientras que la modelo lucía una minifalda gris y un top con mezcla de color amarillo y verde.

La modelo en una entrevista comentó que luego de que finalizara el Mundial de Catar, algunos de los futbolistas que competían, le habrían escrito. Hasta ese punto llegó su estrellato, que logró alcanzar la cifra de 3,6millones de seguidores en su cuenta de Instagram durante el mundial.

“Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”. Esto lo comentó para aclarar que no llegaría a algo con ninguno de los jugadores.