Jazlyn Guerra conquista los BET Awards 2026: la panameña recibe el premio YoungStars

La distinción consolida el crecimiento de la comunicadora de apenas 16 años, cuya trayectoria comenzó en la infancia y hoy trasciende fronteras gracias a su trabajo en medios digitales y entrevistas con reconocidas figuras del entretenimiento.

La creadora de contenido, reportera e influencer Jazlyn Guerra, conocida por millones de seguidores como Jazzy, alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir el premio YoungStars en los BET Awards 2026, un reconocimiento que destaca a jóvenes con un impacto sobresaliente dentro de la cultura afrodescendiente.

Los BET Awards son organizados por Black Entertainment Television y se han convertido en una de las ceremonias más relevantes para reconocer a personalidades que fortalecen la cultura afroamericana y afrodescendiente en ámbitos como la música, el cine, la literatura, la televisión, la filantropía y otras expresiones artísticas y sociales. Cada edición reúne a destacados exponentes de la industria y también abre espacio para visibilizar el talento emergente que inspira a nuevas generaciones.

Tras recibir el galardón, Jazlyn Guerra compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde expresó la importancia que tiene este reconocimiento para su historia personal. “Como una niña de Colón, Panamá y Brooklyn, Nueva York, recibir un premio BET es algo con lo que solo soñaba… hasta ahora. Espero que cada niño que esté viendo sepa que, sin importar de dónde seas, todo es posible. Sueña en grande, mantente con hambre de lograrlo, sigue creyendo y, lo más importante, ¡Trabaja duro!”. Sus palabras fueron ampliamente difundidas y recibieron miles de reacciones de seguidores y colegas del ámbito periodístico y del entretenimiento.

Aunque nació en Brooklyn, Nueva York, Jazlyn pasó parte de su infancia en Colón, Panamá, una provincia con una profunda riqueza cultural e histórica. Esa conexión con ambos territorios ha marcado su identidad y forma parte del relato que suele compartir con su audiencia, destacando la influencia de sus raíces panameñas y estadounidenses en el desarrollo de su carrera profesional.

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El camino de la joven comunicadora comenzó cuando tenía apenas nueve años. Impulsada por su interés en el periodismo y el entretenimiento, creó el canal de YouTube Jazzy’s World TV, un espacio dedicado a realizar entrevistas con artistas, actores, músicos y otras celebridades. Con el paso de los años, el proyecto evolucionó hasta convertirse en una plataforma de referencia para entrevistas realizadas por una reportera juvenil, acumulando actualmente más de 700 mil suscriptores.

Su presencia digital también ha experimentado un crecimiento constante en otras plataformas. En Instagram, Jazlyn reúne alrededor de 1,7 millones de seguidores, una comunidad que sigue de cerca sus coberturas, entrevistas y publicaciones relacionadas con el mundo del espectáculo. Esa combinación de periodismo, cercanía con la audiencia y dominio de los formatos digitales le ha permitido consolidar una marca personal reconocida tanto por el público como por la industria.

El premio YoungStars representa un nuevo impulso para una carrera que continúa en expansión. Más allá del reconocimiento individual, el galardón pone de relieve el aporte de jóvenes comunicadores que utilizan las plataformas digitales para informar, conectar con diferentes audiencias y generar conversaciones sobre cultura, entretenimiento y representación.

Con esta distinción en los BET Awards 2026, Jazlyn Guerra fortalece su proyección internacional y reafirma el valor del talento latino dentro de un escenario de alcance global. Su historia demuestra cómo la constancia, la preparación y el aprovechamiento de las herramientas digitales pueden abrir oportunidades en la industria de la comunicación, convirtiéndola en una de las jóvenes periodistas con mayor proyección y visibilidad en el panorama internacional actual.