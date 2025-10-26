Katy Perry y Justin Trudeau formalizan su sonado amor en París

Su primera aparición oficial consolida lo que ya es considerado uno de los noviazgos más sorprendentes del año.

Después de semanas de intensas especulaciones y fotografías que confirmaban un acercamiento, la cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han dado el paso definitivo para formalizar su romance ante el ojo público. La pareja eligió la icónica "Ciudad del Amor", París, para su primera aparición oficial, consolidando lo que ya es considerado uno de los noviazgos más sorprendentes del año.

La ocasión elegida para este debut fue la celebración del cumpleaños de la artista, que cumplió 41 años, según reportes del medio de entretenimiento TMZ. En un acto que selló su vínculo, Perry y Trudeau asistieron en la noche del sábado 25 de octubre a un espectáculo en el Crazy Horse, el emblemático cabaret parisino conocido por su ambiente íntimo y artístico.

Al abandonar el teatro, la pareja no dudó en mostrar su afecto y complicidad. Fueron captados por los paparazzi visiblemente felices, tomados de la mano y sonriendo, una imagen que resonó globalmente como la confirmación oficial de su relación. Perry, luciendo un llamativo atuendo rojo que contrastaba con la elegancia de Trudeau, vestido completamente de negro, irradiaba la felicidad de una pareja que ya no teme esconderse.

Katy Perry y Justin Trudeau: las nuevas fotos en un yate que confirman romance

De Montreal a la cubierta de un yate: El rastro del romance

Si bien su aparición en París ha sido el punto de inflexión, los rumores de una conexión entre la estrella del pop y el exmandatario venían gestándose desde hace meses. La primera chispa mediática se encendió en julio pasado, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de lujo en Montreal, ciudad a la que Perry había viajado como parte de su gira Lifetimes. Aunque en ese momento el copropietario del restaurante se limitó a declarar al New York Times que la pareja estaba "de muy buen humor", sin confirmar una cita formal, la semilla de la especulación ya estaba sembrada.

El momento que catapultó el romance a la primera plana mundial ocurrió a principios de octubre, cuando la pareja fue captada disfrutando de un paseo íntimo a bordo del yate Cravelle de la artista, frente a la costa de Santa Bárbara, California. Las fotografías, publicadas originalmente por el Daily Mail y rápidamente replicadas por medios influyentes como People, Page Six y Entertainment Weekly, no dejaban lugar a dudas.

Las imágenes mostraban a Perry, de 40 años, y a Trudeau, de 53, en actitudes claramente cariñosas: abrazándose y besándose sobre la cubierta. Uno de los testigos clave fue un pasajero de un barco turístico de avistamiento de ballenas que pasaba cerca. El testigo afirmó al medio británico: "No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico e inmediatamente supe que era Justin Trudeau". El político canadiense, cabe recordar, lleva un distintivo tatuaje del planeta Tierra dentro de un cuervo haida en su hombro izquierdo.

Según el relato, el yate de Perry se había detenido junto al barco justo cuando la pareja comenzó a besarse. Una de las imágenes más comentadas mostró a Trudeau, en vaqueros y sin camiseta, sosteniendo la cintura y el trasero de la cantante de "Firework", quien llevaba un bañador de una sola pieza.

Con esta aparición pública en París, coincidiendo con el cumpleaños de Perry, la pareja ha puesto fin oficialmente a la especulación, confirmando que su relación es un hecho y que están listos para vivir su amor bajo los reflectores internacionales.