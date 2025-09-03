¿Es ella la próxima líder? Conoce a la hija de Kim Jong-un de la que todos hablan

La primera vez que Kim Ju-ae fue vista en público fue durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental en 2022.

El hermético líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha dado un giro inesperado a su imagen pública. Si bien su presencia se ha limitado a exhibiciones de misiles y actos militares, una nueva estrella ha acaparado los reflectores: su hija, Kim Ju-ae. A pesar de su corta edad, esta adolescente ha dejado las sombras para hacer su debut en el escenario internacional, avivando las llamas de un rumor que resuena con fuerza en los círculos de la política y el entretenimiento: ¿está Kim Jong-un preparando a su hija para ser la próxima gobernante del país?

Un vistazo al enigmático líder

Antes de sumergirnos en esta intrigante historia, es crucial conocer un poco más sobre la figura principal. Kim Jong-un no es un líder cualquiera. Forma parte de la tercera generación de una dinastía familiar que ha gobernado Corea del Norte con puño de hierro desde su fundación. Es el nieto del “padre de la patria”, Kim Il-sung, y el hijo de Kim Jong-il, dos figuras que forjaron la identidad del país.

Puedes leer: Taylor Swift suena como candidata para actuar en el Super Bowl

Se cree que Kim Jong-un nació en 1984 y se educó en Suiza bajo un seudónimo. Sin embargo, poco se sabe de su juventud. Tras la muerte de su padre en 2011, asumió el poder y ha mantenido una política de confrontación con la comunidad internacional, impulsando el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos. Su vida personal, incluyendo a su esposa Ri Sol-ju y sus hijos, se ha mantenido en estricta reserva. Por lo que la aparición pública de su hija Kim Ju-ae es un hecho sin precedentes que ha capturado la atención del mundo.

De lanzamientos de misiles a la alfombra roja: el misterio de Kim Ju-ae

La primera vez que Kim Ju-ae fue vista en público fue durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental en 2022. Vestida con una chaqueta acolchada y tomándole la mano a su padre, la joven fue la protagonista de unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Desde entonces, ha aparecido en otros eventos militares, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro.

Recientemente, Ju-ae hizo su debut internacional en China, un viaje diplomático de alto nivel donde fue fotografiada junto a su padre bajando de un tren blindado. La adolescente, que se estima tiene entre 12 y 13 años, lucía un elegante traje de pantalón azul oscuro, una elección de moda que no pasó desapercibida. A pesar de que su presencia pública es cuidadosamente orquestada, los medios norcoreanos la han calificado de "respetada", aunque se ha evitado mencionar su nombre.

Te puede interesar: Kim Kardashian sorprende al revelar por qué no cree en las tareas escolares

La presencia de Kim Ju-ae ha generado un gran debate. ¿Es un simple acto de amor paternal o un plan estratégico para asegurar la continuidad de la dinastía? ¿Está siendo preparada para gobernar uno de los países más herméticos del planeta? Si bien su participación en las reuniones con los líderes de China y Rusia no se confirmó, su aparición pública en China es una señal de que el líder norcoreano está dispuesto a presentar a su hija ante el mundo, un paso que la acerca un poco más a la "corona" de Corea del Norte.