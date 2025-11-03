Lamine Yamal pone fin a su relación con Nicki Nicole y desmiente rumores de infidelidad

La historia sentimental que había cautivado a la prensa de espectáculos y a millones de seguidores en redes sociales llegó a su fin.

Lamine Yamal confirmó públicamente su ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole, poniendo punto final a una de las relaciones más comentadas del último año. La noticia surge tras semanas de especulación y rumores que sugerían una presunta infidelidad por parte del joven futbolista del FC Barcelona.

El delantero eligió el programa D Corazón, de Televisión Española, para abordar el tema y aclarar la situación de manera directa. Con la serenidad característica que ha mostrado desde su irrupción en el fútbol de élite, Yamal fue tajante al explicar que la separación no tiene nada que ver con engaños ni terceros involucrados.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, admitió.

Con esas palabras, el jugador cerró cualquier interpretación mediática que insinuara un supuesto engaño durante un reciente viaje a Milán, donde fue visto celebrando con amigos en un entorno festivo que desató especulaciones en redes sociales y programas de entretenimiento.

“No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, señaló el deportista, reafirmando su postura y buscando frenar la ola de comentarios que se generó alrededor de su vida privada.

La relación entre Yamal y Nicki Nicole se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Aunque nunca hicieron un anuncio oficial de su noviazgo, ambos fueron vistos juntos en múltiples ocasiones desde finales del verano, cuando la intérprete reveló en redes su vínculo afectivo con el joven talento blaugrana. La pareja capturó la atención al aparecer en cenas, salidas nocturnas y encuentros tras partidos del FC Barcelona.

El romance habría iniciado meses atrás durante la celebración del cumpleaños en el que Yamal festejó su mayoría de edad. La fiesta, que generó titulares por la presencia de destacadas figuras de la música urbana como Morad, Duki, Quevedo, Bad Gyal y Bizarrap, fue el escenario donde los artistas habrían hecho clic por primera vez.

Poco después, la cantante fue vista en el Camp Nou acompañada de Bizarrap. Durante esa visita, el presidente del club, Joan Laporta, los recibió personalmente y los obsequió con camisetas personalizadas del Barça, gesto interpretado como una señal de la cercanía entre Nicole y el entorno del futbolista.

El clímax del seguimiento mediático llegó cuando la pareja viajó a Mónaco en agosto, ciudad a la que Yamal habría invitado a Nicole en un avión privado. Aunque ambos evitaron compartir imágenes juntos en redes, preservando así un halo de misterio y privacidad, la prensa los captó paseando por las calles del principado, lo que reavivó el interés por la relación.

A su regreso a España, intentaron pasar desapercibidos en el aeropuerto, pero para entonces el foco mediático ya estaba sobre ellos. Fotos de paparazzi, especulaciones sobre su futuro y apariciones posteriores alimentaron una narrativa pública que ahora llega a su desenlace.

Como suele ocurrir con romances que involucran figuras de alto perfil, la relación fue tan intensa como efímera. A pesar de la atención y las expectativas generadas, la pareja decidió tomar caminos separados tras algunos meses. En un entorno donde cada movimiento es examinado bajo lupa, la decisión de Yamal de hablar directamente sobre el tema busca cerrar un capítulo y proteger su vida personal en plena consolidación de su carrera deportiva.

Aunque el futbolista ha dejado claro que la ruptura fue amistosa y libre de conflictos, el interés por los detalles continúa entre fanáticos y medios. Por ahora, tanto Yamal como Nicki Nicole se enfocan en sus agendas profesionales, dejando atrás un vínculo que, aunque breve, marcó la cultura pop y deportiva de los últimos meses.