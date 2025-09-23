Mark Zuckerberg lanza unas gafas que reemplazarían al smartphone

Meta ha dado un paso decisivo hacia el futuro de la tecnología vestible.

Durante el Meta Connect 2025, celebrado en Menlo Park, Mark Zuckerberg presentó oficialmente las Ray-Ban Meta Display, un nuevo modelo de gafas inteligentes con pantalla integrada que busca transformar la forma en la que interactuamos con la inteligencia artificial y la información personal.

Las Ray-Ban Meta Display integran en la esquina del lente derecho una diminuta pantalla capaz de proyectar mensajes, mapas, traducciones en tiempo real y hasta videollamadas. El objetivo es claro: permitir que los usuarios mantengan la vista en su entorno mientras acceden a la IA de Meta.

“Las gafas son la forma ideal para acceder a una inteligencia personal sin dejar de estar presente en el mundo real”, afirmó Zuckerberg durante la presentación.

La experiencia se complementa con una pulsera neural que reconoce gestos sutiles de los dedos para navegar entre opciones y con la interacción por voz a través del asistente de Meta, que ahora no solo responde con audio sino también con paneles visuales dentro de la pantalla.

Pese al entusiasmo, la demostración en directo dejó en evidencia que el camino hacia la masificación de esta tecnología aún enfrenta retos. Durante un intento de responder a una videollamada, el botón de aceptar no apareció en pantalla, lo que obligó a Andrew Bosworth, CTO de Meta, a intervenir con un comentario que se volvió viral: “Lo depuraremos después”.

En otra prueba, las gafas no lograron seguir correctamente una receta guiada por un chef conectado al evento. Zuckerberg atribuyó los fallos a problemas de Wi-Fi, aunque los errores recordaron que la tecnología sigue en fase temprana.

Además de las Ray-Ban Meta Display, con un precio de 799 dólares, la compañía presentó otras variantes dentro de su ecosistema:

Ray-Ban Meta Gen 2: cámara mejorada con video en 3K, autonomía de hasta 8 horas y un modo conversation focus que amplifica la voz de la persona con la que se habla en entornos ruidosos. Precio: 379 dólares.

cámara mejorada con video en 3K, autonomía de hasta 8 horas y un modo conversation focus que amplifica la voz de la persona con la que se habla en entornos ruidosos. Precio: 379 dólares. Meta Oakley Vanguard: diseñadas para actividades deportivas, integradas con Strava y Garmin, altavoces de mayor potencia, resistencia al agua y polvo, y 9 horas de batería. Precio: 499 dólares.

La compañía proyecta producir hasta 10 millones de pares al año a partir de 2026, en un intento por liderar una industria en la que también compiten gigantes como Google, Samsung, Snap y Amazon.

El desarrollo tecnológico en miniaturización de baterías, procesadores y cámaras ha permitido materializar lo que hace una década parecía inalcanzable: unas gafas inteligentes capaces de combinar conectividad, inteligencia artificial y diseño para un uso cotidiano.

El evento también reforzó el papel del casco de realidad virtual Meta Quest 3, que recibió nuevas experiencias de videojuegos, opciones de entretenimiento y una alianza estratégica con Disney+ para enriquecer Horizon, el metaverso inmersivo de la compañía.

Con todo, las Ray-Ban Meta Display representan el movimiento más ambicioso de Zuckerberg hacia un futuro en el que los smartphones podrían dejar de ser el centro de la vida digital. Aunque los fallos técnicos demostraron que aún queda mucho por mejorar, la apuesta de Meta marca el inicio de una nueva etapa en la competencia global por definir las gafas inteligentes del futuro.