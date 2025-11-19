Miss Universo se sacude por renuncia de un juez tras denuncias de falta de transparencia

El compositor Omar Harfouch, uno de los ocho jueces oficiales, anunció su renuncia al panel calificativo y acusó a la organización de permitir la intervención de un “jurado improvisado” con supuestos conflictos de interés en la elección de las 30 finalistas. La Organización Miss Universo (MUO) rechazó tajantemente las acusaciones.

Harfouch comunicó su salida a través de una serie de publicaciones en Instagram, donde relató su “profunda confusión y preocupación” al enterarse, según dijo, a través de redes sociales, de que un comité no oficial habría seleccionado a las semifinalistas entre las 136 delegadas en competencia. Según su versión, ninguno de los jueces designados por MUO estuvo presente durante ese supuesto proceso.

“Los resultados de esta selección se mantienen actualmente en secreto”, escribió la primera vez que abordó el tema en sus redes. Poco después, publicó un nuevo mensaje acusando al panel no oficial de estar “compuesto por individuos con un potencial conflicto de interés significativo debido a algunas relaciones personales con algunas de las concursantes de Miss Universo, incluyendo a la persona responsable de contar los votos y gestionar los resultados, lo que constituye un conflicto de interés adicional”.

El músico aseguró haber compartido su inconformidad con responsables del certamen. Según él, el equipo de Miss Universo reaccionó publicando en Instagram una lista de personas asociadas al proceso de selección, pero sin detallar las funciones que cada una cumplía. Para Harfouch, lejos de aclarar la situación, la respuesta generó “aún más confusión”.

El conflicto escaló cuando, según su relato, sostuvo una conversación directa con Raúl Rocha, CEO de Miss Universo. “Después de tener una conversación irrespetuosa con [el CEO de Miss Universo] Raúl Rocha sobre la falta de transparencia en el proceso de votación de Miss Universo, decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa”, escribió. También informó que dejaría de tocar la música que había compuesto para la gala final.

Ante la creciente controversia, la Organización Miss Universo emitió un comunicado oficial desde su cuenta de Instagram con el objetivo de “aclarar ciertas inexactitudes respecto al Programa Beyond the Crown y los procesos oficiales de juzgamiento de la 74ª competencia de Miss Universo”.

En la declaración, la organización fue contundente: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que no se ha autorizado a ningún grupo externo para evaluar a las delegadas o seleccionar finalistas, y que todas las evaluaciones de la competencia continúan siguiendo los protocolos establecidos, transparentes y supervisados por MUO”.

El certamen también aceptó públicamente la salida del músico: “Dados los expresados confusión, su caracterización pública errónea del programa y su deseo declarado de no participar, la Organización Miss Universo reconoce respetuosamente su retirada del panel oficial de jueces”.

La declaración cerró con una advertencia directa hacia Harfouch, prohibiéndole usar o hacer referencia a cualquier propiedad registrada de Miss Universo “en cualquier formato, medio o comunicación, ya sea digital, escrita o verbal”.

Finalmente, MUO pidió al público no dejarse llevar por rumores: “La Organización Miss Universo alienta al público, a los medios de comunicación y a los fanáticos de todo el mundo a confiar únicamente en las comunicaciones verificadas de MUO y a seguir apoyando a las delegadas cuyo liderazgo, servicio y dedicación reflejan los verdaderos valores de Miss Universo”.

Hasta el momento, la organización no ha ofrecido comentarios adicionales a otros medios. La controversia se da en uno de los momentos de mayor visibilidad del certamen, a pocas horas de coronar a su nueva reina mundial.