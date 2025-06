Alejandro Fernández, acusado de llegar ebrio y con nauseas a su concierto, responde a sus fans

Todo ocurrió luego de que un video suyo en el que aparentemente luce indispuesto sobre el escenario comenzara a circular nuevamente en redes sociales.

La grabación, correspondiente a una presentación en Puebla en octubre de 2023, muestra al intérprete de “Me dediqué a perderte” en momentos en los que parece tener dificultades para mantenerse en pie e incluso, según lo afirmado por el periodista argentino Javier Ceriani, estuvo “a punto de vomitar” en plena actuación.

“¿Recuerdan cuando el cantante Alejandro Fernández canceló su presentación tras subir al escenario en aparente estado de ebriedad?… ¡Casi se vomita frente al público! Las imágenes hablan por sí solas…”, escribió Ceriani al compartir el video, reactivando así una polémica que, hasta entonces, parecía haber quedado en el pasado.

En el clip, Alejandro Fernández aparece visiblemente afectado, lo que generó fuertes comentarios en redes sociales y especulaciones sobre un posible consumo de alcohol antes del show. También se le acusó de haber delegado gran parte del concierto al público, permitiendo que fueran los asistentes quienes cantaran en lugar de él.

Sin embargo, seguidores del artista no tardaron en salir en su defensa, señalando que el video no era reciente y que el cantante no se encontraba bajo los efectos del alcohol, sino que simplemente se sentía mal de salud.

La controversia resurgió justo en medio de la gira de Alejandro Fernández por Estados Unidos, lo que para muchos internautas fue una clara estrategia de algunos medios para generar ruido mediático en torno a su nombre.

A pesar de la polémica, es importante recordar que el propio cantante habló públicamente sobre lo sucedido pocos días después del show en Puebla, reconociendo que no se encontraba en su mejor momento físico ni emocional.

“No estaba bien emocionalmente y tampoco había comido adecuadamente ese día”, expresó Fernández, explicando que estas condiciones influyeron negativamente en su desempeño sobre el escenario. “Dar un concierto así fue un error”, reconoció entonces, con total franqueza.

Desde ese episodio en 2023, el artista no ha protagonizado ningún otro incidente similar, y sus presentaciones más recientes han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes han destacado la calidad vocal y entrega del llamado “Potrillo”.

Si bien el contenido ya era conocido, la decisión de difundirlo nuevamente generó molestias entre fans, quienes pidieron al periodista Javier Ceriani que retirara el video al considerar que no había ningún motivo justificado para reactivarlo en este momento.

“No tenía razón o motivo para publicarlo ahora”, argumentaron internautas, quienes señalaron que la publicación parecía responder más a fines de promoción o controversia que a un interés periodístico genuino.

El debate reabre la discusión sobre los límites de la exposición pública, la salud mental de los artistas y la forma en que los medios utilizan materiales del pasado para generar tráfico digital o atención.