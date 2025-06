Alejandro Sanz, en la mira: fans revelan secretos tras denuncia de Ivet Playà

La confesión de Ivet Playà, una joven que aseguró haber mantenido una relación secreta y emocionalmente desgastante con Alejandro Sanz, ha desencadenado una oleada de reacciones en el entorno del cantante. Pero no solo por lo que ella dijo, sino por lo que desató: críticas de otras seguidoras que hoy se sienten desplazadas, ignoradas o engañadas.

El nombre de Ivet Playà comenzó a circular con fuerza cuando compartió en redes sociales un video en el que revelaba haber conocido a Sanz en 2015, con solo 18 años. Según su versión, tras años siguiéndolo en conciertos, fue contratada por el equipo del artista y terminó estableciendo con él un vínculo íntimo, mantenido en secreto durante años. “Me sentí engañada, utilizada y humillada”, declaró en una entrevista exclusiva con Telecinco. Si bien aclaró que no hubo delito ni presentó denuncia formal, aseguró que su testimonio era un “acto de liberación emocional”.

El video de Ivet no solo expuso una supuesta relación privada, sino que abrió una grieta que parecía silenciada dentro de los clubes de fans de Sanz. Inma, una de las seguidoras más veteranas del cantante, habló con el programa TardeAR y no dudó en apuntar hacia el comportamiento reciente del artista: “Nos ha dejado de lado a todas las (seguidoras) mayores. Mete niñas como estas (por Ivet). No verás a ninguna de 40, 45 o 50 (años)”, disparó.

El malestar entre las seguidoras de larga data se hace más evidente con las palabras de Noelia, otra fan histórica que también sumó su testimonio: “La conozco (a Ivet) de los clubes. Siempre quiso destacar y no tiene miedo de pisar a nadie”, dijo, cuestionando la autenticidad del relato de Playà y sugiriendo que su motivación podría estar más relacionada con la fama que con una denuncia genuina.

Te puede interesar: Tyler Perry, director de 'Harta' enfrenta demanda por acoso y agresión sexual

Te puede interesar: Raphy Pina no podrá defenderse en juicio de Daddy Yankee pese a sus intentos

Ambas seguidoras coincidieron en que Ivet buscaba protagonismo desde hace años y advirtieron que su exposición pública se percibe como un ajuste de cuentas personal. “Está despechada, se creía que se iba a casa con él. Tiene un ataque de despecho como un demonio. Busca dinero y fama, se le veía venir”, sentenciaron con dureza.

Lejos de cerrar heridas, la intervención pública de Ivet ha abierto otras más profundas: las que existen dentro del círculo de fans que acompaña a Sanz desde sus inicios. Entre las más veteranas, hay quien siente que el cantante ha cambiado de prioridades y que ha favorecido relaciones con fans jóvenes, dejando atrás a quienes lo apoyaron durante décadas.

Aunque no hay denuncias formales ni hechos ilegales involucrados, el caso ha provocado una nueva polémica en la carrera de Sanz, ya marcada en los últimos años por altibajos emocionales y personales. La historia de Ivet y la reacción de las fans veteranas no solo afectan su reputación, sino que también cuestionan la dinámica de poder y favoritismo en su entorno cercano.

Por ahora, la historia continúa desarrollándose en redes y medios, mientras la imagen del artista, con más de tres décadas de trayectoria y millones de seguidores, enfrenta una de sus pruebas más incómodas. Si hay algo claro, es que el caso Ivet Playà ha destapado mucho más que una relación fallida: ha dejado al descubierto una fractura entre el ídolo y su base más leal.