Justin Bieber desata especulaciones en las redes con mensaje sobre el amor

Justin Bieber volvió a encender las alertas entre sus seguidores tras compartir una cadena de publicaciones introspectivas, en las que deja entrever un agotamiento emocional que podría estar vinculado tanto con su vida personal como con las presiones del entorno profesional.

El intérprete de Sorry publicó en su cuenta de Instagram un mensaje contundente sobre el amor que ha desatado especulaciones: “Estoy cansado de las relaciones por interés. Si tengo que hacer algo para ser amado, eso no es amor”.

La frase, breve pero potente, no especifica a quién está dirigida, pero muchos la interpretaron como una crítica velada a su entorno más íntimo o incluso a su matrimonio con Hailey Bieber. A pesar de que horas después subió una imagen de una videollamada con su esposa con la leyenda “Ese es un hombre que AMA a su esposa”, los fans no tardaron en expresar su preocupación:

“Es obvio que el tipo está pidiendo ayuda”, comentó un usuario; otro señaló: “¿Estás durmiendo bien? Parece que estás publicando a todas horas del día”, citó Page Six.

La inquietud en redes sociales aumentó cuando Bieber publicó una serie de stories donde abordó la exigencia constante de rendir, la espiritualidad y el amor propio. El 7 de junio escribió: “Así me siento después de que la gente me dice que hay más trabajo por hacer después de que ya he dado todo lo que tengo para dar”.

Y agregó otra reflexión crítica sobre la obsesión por el éxito: “Escuché a esos tontos que me dijeron que trabajara más duro. Nunca terminas de ganarte tu lugar en esta vida, porque lo intenté y el camino no tiene punto final. Tienes todo lo que necesitas ahora mismo”.

Sus palabras dieron paso a un mensaje con un trasfondo espiritual, donde Bieber cuestionó el modelo de vida centrado en la productividad: “Queremos hacer de nuestra vida una cuestión de trabajo con tanta fuerza. Pero esta vida trata de Dios amándonos para que podamos amarnos entre nosotros. Dejen de hacer que su vida se trate de trabajo [negando con la cabeza]. Dios siempre te inspirará a querer trabajar más duro”.

Uno de los momentos más llamativos fue cuando el artista compartió una captura de pantalla con la respuesta de una inteligencia artificial sobre el uso de ketamina como tratamiento emocional. La respuesta indicaba que: “Existe evidencia clara de que la ketamina ha sido utilizada de forma indebida en ciertos escenarios de aplicación de la ley”.

Aunque Bieber no explicó por qué consultó sobre el tema, la publicación fue interpretada como un intento de explorar alternativas para lidiar con el estrés o la ansiedad. No es la primera vez que el canadiense habla abiertamente sobre su salud mental, y este tipo de mensajes refuerzan la percepción de que atraviesa un periodo emocionalmente complejo.

En otra declaración provocadora, publicada el 3 de junio, el cantante lanzó una fuerte crítica al concepto de lealtad en las relaciones: “La lealtad es un deber, es una obligación. Eso no es libre albedrío. El amor no es un deber. El amor es un deleite. Por favor, dejen de usar la lealtad para mantener a las personas cerca por miedo… eso nos está haciendo daño”.

Y continuó con una comparación extrema: “Los miembros de la mafia usan la lealtad para mantener a la gente en sus pandillas. No perpetuemos este lenguaje manipulador. Amor sobre lealtad por siempre”.

La frase no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes ya venían observando con lupa su interacción con Hailey Bieber. Aunque la modelo no ha hecho comentarios públicos sobre los mensajes de su esposo, muchos interpretaron las publicaciones como señales de una posible crisis en la pareja.

Esta no es la primera vez que la actividad de Justin en redes genera controversia. El pasado 21 de mayo, celebró que su esposa apareciera en la portada de Vogue, pero su mensaje incluyó una disculpa por haberle dicho, durante una pelea pasada, que “nunca sería portada de Vogue”.

“Baby, ya lo sabes, pero perdóname por decir eso, claramente estaba equivocado”, escribió. Los mensajes recientes de Bieber combinan espiritualidad, crítica social, confesiones emocionales y dudas existenciales. Aunque algunos podrían interpretarse como parte de un proceso de sanación, también podrían ser una llamada de atención sobre el desgaste emocional que el cantante viene atravesando.