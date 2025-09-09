Britney Spears preocupa a su entorno: testimonios revelan caos con sus mascotas

A casi cuatro años de recuperar su libertad legal, la princesa del pop vuelve a estar en el centro de la controversia.

Según reveló Daily Mail, la cantante atraviesa un período marcado por la inestabilidad emocional y un estilo de vida que alarma a su círculo más cercano.

Fuentes citadas por el medio británico describen un escenario complejo en la vida de la intérprete de Toxic. “Britney está teniendo un episodio ahora mismo, y vamos a ver cómo lo enfrenta como lo ha hecho durante años”, aseguró una persona allegada.

Otros testimonios confirmaron la inquietud de familiares y amigos: “Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto”, señaló un insider.

De acuerdo con los informantes, este tipo de episodios no son nuevos para Spears. “Quienes están cerca de ella lo han visto una y otra vez y, aunque se monitorea, no va a haber ninguna intervención”, explicó otra fuente.

El problema, según apuntan, es que cualquier intento de ayuda genera un efecto contrario: “Es un círculo interminable, porque si alguien intenta intervenir, la comunidad #FreeBritney vuelve a involucrarse y nadie quiere quedar fuera de su vida”.

Desde noviembre de 2021, cuando finalizó la tutela legal que la mantuvo bajo el control de su padre, Jamie Spears, la relación de Britney con su entorno ha sido turbulenta. Según familiares, “vimos los mismos comportamientos, desde los fanáticos hasta los amigos. No puede hacerse nada para cambiar la situación, y termina repitiéndose una y otra vez”.

Algunos de sus allegados, sin embargo, aseguran que ella no percibe ningún problema en su día a día: “Ella piensa que está bien. No le preocupa cómo actúa, se siente normal. Es dulce y disfruta mucho ahora de su libertad. No está llorando en casa, hace lo que quiere”, comentó otra persona cercana a Daily Mail.

Pero la mayoría coincide en que el panorama es inquietante: “La amamos, y ahora tememos de verdad por su futuro. No es la Britney que conocemos. Es realmente aterrador”.

Las señales de alarma actuales se suman a episodios previos. En mayo de 2023, Spears protagonizó una crisis de salud mental en el hotel Chateau Marmont, donde fue fotografiada descalza, envuelta en una manta y asistida por emergencias médicas junto a su entonces pareja, Paul Richard Soliz.

Los problemas de estabilidad de la artista se remontan a 2007, cuando se rapó la cabeza tras salir de rehabilitación. En 2008, fue internada en un centro psiquiátrico y su padre obtuvo la custodia legal que se prolongó 13 años.

En los documentos judiciales, Jamie Spears argumentó que los problemas de “adicción y de salud mental” de su hija eran “más graves de lo que el público conoce”, y defendió su papel al frente de la tutela: “Si se supieran todos los datos, lo aplaudirían”.

Algunos allegados respaldan esa versión: “Cuando él estaba al mando, Britney trabajaba, vivía bien y su dinero seguía siendo suyo. Ahora, ella no está bien en absoluto”.

El vínculo de la artista con sus hijos Sean Preston y Jayden James, de 19 y 18 años, es distante. Ambos viven en Hawái con su padre, Kevin Federline, y según Daily Mail, se sienten “avergonzados” por el comportamiento de su madre.

En una entrevista, Jayden declaró que “tomará mucho tiempo y esfuerzo” reconstruir la relación con Britney y expresó su deseo de que “mejore mentalmente”.

El alejamiento quedó en evidencia cuando los jóvenes no asistieron a la boda de su madre con Sam Asghari en 2022. El matrimonio terminó poco después, y Spears lo calificó como “una distracción falsa” en medio de la disputa legal por la custodia.

La cantante reaccionó con dureza a las críticas de su hijo: “Aprende a tomar un libro y lee uno antes de siquiera opinar sobre mi intelecto, cariño”, escribió en redes sociales.

Desde que recuperó el control de sus cuentas, Britney Spears incrementó sus publicaciones, muchas de ellas polémicas. Videos bailando con cuchillos o fotografías desnuda han reforzado la preocupación de quienes la rodean, al tiempo que alimentan el debate entre fanáticos y detractores sobre su estado de salud mental.

Hoy, la “Princesa del Pop” vive entre la celebración de su independencia y los temores constantes de quienes la aman, atrapada en un equilibrio frágil entre libertad y autodestrucción.