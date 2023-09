Bruce Springsteen cancela conciertos tras ser diagnosticado con úlceras pépticas

El legendario cantante de rock estadounidense Bruce Springsteen se vio obligado a anunciar la suspensión de sus conciertos programados para el mes de septiembre en Estados Unidos para ser tratado de una úlcera péptica que ha empeorado durante las últimas semanas.

"La decisión de sus asesores médicos es que posponga el resto de sus conciertos de septiembre", dijo el equipo de Springsteen en Instagram.

El veterano rockero de 73 años dijo que tenía "el corazón roto" por tener que aplazar sus espectáculos. "Volveremos para retomar estos shows y algo más", escribió.

"Nos lo hemos pasado en grande en nuestros conciertos de Estados Unidos y deseamos vivir más buenos momentos. Volveremos pronto", agregó.

Springsteen ha estado de gira con su "E Street Band" desde principios de año.

La noticia llega después de que el crooner, conocido como The Boss, cancelara dos conciertos a mediados del mes pasado y lanzara un mensaje diciendo que se había "enfermado".

Autor de grandes éxitos como "Streets of Philadelphia" y "Dancing in the Dark", Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos.

Según la Clínica Mayo, las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interior del estómago y en la porción superior del intestino delgado. El síntoma más frecuente es el dolor de estómago.

Las causas más comunes de las úlceras pépticas son la infección por la bacteria helicobácter pylori (H. pylori) y el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno (Advil, Motrin IB, entre otros) y el naproxeno sódico (Aleve). El estrés y las comidas picantes no producen úlceras pépticas.

La actual gira por Estados Unidos en la que se estaba embarcado el músico comenzó el pasado 1 de febrero en Florida, show que marcó la primera vez que Bruce Springsteen y la E Street Band se volvían a reunir desde 2017. Después de una serie de fechas en el Reino Unido, Irlanda y la Unión Europea en el mes de abril, Springsteen regresó a Estados Unidos para la segunda etapa de la gira americana con un concierto el 9 de agosto en el Wrigley Field de Chicago. Sin embargo, los dolores estomacales, sumado a otras molestias, derivadas de las úlceras pépticas lo han obligado a recibir tratamiento médico.