Cardi B denuncia millonario fraude con su tarjeta y lanza advertencia

La reconocida rapera estadounidense volvió a acaparar titulares, esta vez no por su música sino por un escandaloso caso de fraude financiero que la afectó directamente.

La artista reveló que fue víctima de un robo tras detectar múltiples cargos no autorizados en su tarjeta de crédito, los cuales ascienden a aproximadamente 60,000 dólares en compras realizadas en exclusivas tiendas como Saks Fifth Avenue y Apple Store.

Según explicó la cantante, el incidente ocurrió mientras se encontraba en plena gira, lo que inicialmente le generó confusión sobre el origen de los gastos. Sin embargo, las alertas automáticas vinculadas a su tarjeta encendieron las alarmas casi de inmediato. Cardi B explicó que su sistema de notificaciones le permite monitorear cada transacción en tiempo real, lo que fue clave para detectar el fraude.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la artista expresó su indignación con un tono contundente y sin filtros. "No soy como algunos de estos ricos", afirmó. "Ni un solo dólar se me puede sacar. No me ando con rodeos cuando se trata de mi dinero", agregó visiblemente molesta por la situación.

De acuerdo con su relato, los delincuentes lograron realizar compras por 40.000 dólares en Saks Fifth Avenue y otros 20.000 en productos de Apple antes de que la tarjeta fuera bloqueada. En un primer momento, la cantante pensó que el gasto podría haber sido realizado por alguien de su equipo, pero pronto descartó esa posibilidad al notar patrones inusuales en las transacciones. "No he comprado ropa de ese tipo desde que estoy de gira", explicó. "Es decir, prácticamente no he comprado nada".

La gravedad del caso aumentó cuando Cardi B aseguró que tiene evidencia visual de los responsables. Según sus declaraciones, se trataría de cuatro hombres que utilizaron su tarjeta en distintos establecimientos. "Recibí imágenes claras. Tan pronto como vi esa notificación, pensé: 'Saks $40,000, ¿qué carajo?' Luego, cuando vi esa mierda de Apple, porque ¿quién carajo gasta $20,000 en Apple?", comentó con evidente incredulidad.

Además, la artista ofreció detalles específicos sobre los sospechosos, lo que ha generado gran atención mediática. "Uno de ustedes es calvo, con una barba muy espesa", dijo, dejando claro que cuenta con información precisa sobre los implicados. También aseguró que los delincuentes intentaron realizar más movimientos financieros en una entidad bancaria. "Ustedes fueron a Chase, ustedes fueron a Saks, ustedes fueron a Apple. Perra, ustedes van a ir a la cárcel... Tengo fotos claras de esos cabrones tratando de sacar dinero de un Chase... Ustedes lo intentaron".

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El caso ya fue denunciado ante las autoridades, quienes actualmente investigan el paradero de los sospechosos. La cantante no dudó en advertirles directamente sobre las consecuencias legales que enfrentarán. "Déjenme decirles que todos ustedes irán a la cárcel a finales de esta semana", sentenció.

Incluso, en medio de su enojo, lanzó amenazas más personales contra los responsables, dejando ver su carácter frontal. Aunque su equipo de seguridad le recomendó no divulgar públicamente las imágenes, la artista dejó claro que está decidida a que se haga justicia.

El incidente también puso en evidencia la importancia de los sistemas de seguridad financiera y el monitoreo constante de las cuentas, especialmente para figuras públicas que manejan grandes sumas de dinero. En este caso, la rápida reacción de Cardi B y su equipo permitió bloquear la tarjeta y evitar pérdidas mayores.

A pesar del episodio, la rapera continúa con su agenda profesional y sigue adelante con su gira “Little Miss Drama Tour”, que incluye próximas presentaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

Este caso no solo refleja los riesgos del fraude electrónico, sino también la determinación de la artista para proteger su patrimonio. Como ella misma dejó claro: "Una cosa sobre mí: no me ando con rodeos cuando se trata de mi maldito dinero".