Cazzu enfrenta a Christian Nodal: la guerra por la pensión y el permiso de viaje

Este conflicto entrelos artistas no solo moviliza a sus seguidores, sino que también pone a la vista tensiones profundas sobre el control, la visibilidad mediática y los acuerdos parentales en el ojo público.

La cantante argentina Cazzu finalizó recientemente su gira Latinaje Tour 2025 en México con presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en Guadalajara y Monterrey, y al momento de abordar su vuelo hacia Sudamérica, ocupó los micrófonos para responder a las declaraciones de su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, sobre su hija en común, la pequeña Inti González.

El conflicto tiene tres ejes fundamentales: los supuestos pagos de pensión que Nodal afirma hacer por Inti; la imposibilidad de que Nodal vea a la niña durante la estancia de Cazzu en México; y las disputas sobre permisos legales para que la menor viaje con su madre.

Nodal, a través de un comunicado emitido por su equipo legal, señaló que no solo cumple “de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, sino que aporta “mucho más que lo establecido en la ley argentina mediante sumas ascendidas a múltiples millones de pesos”.

Cazzu, por su parte, respondió con contundencia: “Que me digan a dónde fueron esos pagos, por favor” y calificó la declaración de su ex como “un descaro”.

“Me encantaría que la cantidad de energía que se ha puesto a las entrevistas, los comunicados, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que corresponden al futuro de mi hija”, dijo Cazzu.

Mantiene que dispone de pruebas sobre lo que afirma, pero que prefiere el camino de la conciliación antes que abrir una batalla legal: “Tengo toda la historia guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma… No me gustaría hacer uso de las verdades que yo tengo para defenderme de algo que no creo justo tener que defenderme”.

El segundo foco del conflicto tiene que ver con la relación entre Nodal e Inti: según Cazzu, el cantante no tuvo contacto ni siquiera por videollamada durante los días que ella estuvo en México, lo que contrasta con el comunicado de él, que afirma que “no se le ha permitido acceso” a la niña.

La intérprete argumenta una razón: “No hemos tenido tanta suerte… ojalá eso se recomponga y el vínculo se pueda reestablecer”.

Según su versión, la falta de avisos por parte del equipo de abogados de Nodal y un cambio de representantes legales entorpecieron el acercamiento: “Cuando sus nuevos abogados contactaron a Cazzu para intentar un acercamiento con Inti, ella y su equipo desconfiaron de ellos pues no los conocían”.

Un tercer aspecto clave es el permiso para que Inti viajara al lado de su madre en la gira mexicana. Cazzu sostuvo que Nodal no otorgó el permiso necesario, por lo que ella solicitó un “permiso unilateral” ante un juzgado en Buenos Aires. A su decir: “Lo que pasa es que no basta con que lo diga. No basta con que me llame y me diga que da permiso. Hay todo un proceso legal que se necesita para que eso suceda”.

En respuesta, el abogado de Nodal declaró que “Christian Jesús González Nodal nunca-en mayúsculas-se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida”.

Cazzu concluyó su gira en México y abordó el conflicto con una mezcla de fatiga y determinación: “Primero me parece un descaro… me siento atacada y muy violento todo”, declaró ante los medios.

Mientras tanto, Nodal continúa con su agenda artística, pero el litigio mediático que mantiene con la madre de su hija eleva la atención sobre el bienestar de Inti, un tema que ya se ha convertido en un asunto público que reboza en redes sociales.

En definitiva, esta disputa pone en el centro más que la vida de dos artistas: revela los retos que afrontan las figuras públicas cuando se trata de hijos menores, acuerdos legales y custodia, aún más en escenarios transnacionales. Cazzu insiste en que su prioridad es garantizar un futuro estable para Inti, mientras señala que “la energía del comunicado, entrevistas, dichos, ir de allá para acá” podría estar mejor invertida en decisiones conjuntas sobre la crianza de la niña.