Christian Nodal aclara por qué no mencionó a Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

El mexicano abordó por primera vez la controversia que se generó tras su discurso en la ceremonia en la que obtuvo su séptimo galardón.

Nodal no mencionó a su esposa, Ángela Aguilar, gesto que provocó miles de comentarios en redes sociales. El cantante enfrentó los cuestionamientos mientras abandonaba una audiencia en el Reclusorio Oriente y decidió explicar lo que ocurrió detrás de la declaración que encendió la conversación pública.

Nodal, consciente de que su silencio generó especulaciones, fue directo al hablar del lugar que ocupa su esposa en su vida: “Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, expresó ante los medios, buscando dejar claro que la relación no atraviesa ningún distanciamiento, como algunos usuarios insinuaron en redes.

El artista también profundizó en las razones que lo llevaron a ofrecer un discurso más general y menos detallado que en premiaciones anteriores. La carga de trabajo, aseguró, ha sido determinante en su estado físico y emocional.

“No sé si han visto mi agenda, he estado muy cansado, esa misma noche tenía un show, por tres noches seguidas”, afirmó, insistiendo en que el agotamiento influye directamente en su capacidad para improvisar mensajes más elaborados durante eventos de alto perfil.

Nodal admitió que le habría gustado dedicar palabras más específicas, no solo para su esposa, sino para otros miembros de su equipo creativo.

“Me encantaría tener los mejores discursos, pero improviso mucho y eso fue lo del momento y creo que más de una persona se merecía un discurso megaespecial porque muchos me dedicaron fortaleza, su tiempo, me aguantaron en el estudio; una de ellas fue mi esposa y para mí fue muy fácil decir familia”, compartió, justificando su intención de englobar a todos los que lo apoyan bajo un mismo concepto.

Durante la gala, Christian Nodal celebró su séptimo Latin Grammy con un mensaje centrado en su equipo de trabajo y su trayectoria personal.

“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros… Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor… Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP… Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, expresó desde el escenario.

El hecho de que mencionara a personas específicas pero no a Ángela provocó comparaciones con discursos pasados, en los que sí dedicó palabras a exparejas como Belinda o Cazzu. Esa línea narrativa impulsó aún más la discusión en redes.

Mientras el debate seguía creciendo, Ángela Aguilar optó por publicar un mensaje conciliador en redes sociales. La cantante compartió una fotografía junto a Nodal y su padre, Pepe Aguilar, destacando la importancia de este momento profesional.

En su publicación escribió: “No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma”, expresó, subrayando que la celebración familiar trasciende cualquier polémica mediática.

Además, añadió: “La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan”, mensaje que muchos interpretaron como una forma de cerrar el tema con elegancia.

La aclaración de Nodal intenta calmar una controversia que refleja la constante presión pública sobre su relación. La pareja, seguida de cerca desde el inicio de su romance, vuelve a demostrar que prefiere responder con mensajes familiares y evitar confrontaciones públicas.