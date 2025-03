Christian Nodal rompe el silencio sobre las críticas a su relación con Ángela Aguilar

Los rumores de una posible infidelidad, las declaraciones cruzadas y la especulación mediática han alimentado un intenso debate en redes sociales. Ahora, por primera vez, el cantante mexicano se pronuncia sobre la ola de críticas que han recibido y deja claro cuál es su postura frente al “hate”.

La polémica comenzó en mayo pasado, cuando Nodal confirmó su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija, Inti. Lo que sorprendió a muchos no fue la ruptura en sí, sino la rapidez con la que el intérprete de Botella tras botella hizo oficial su romance con Ángela Aguilar. Apenas unas semanas después de su separación, Nodal anunció su nueva relación y, en cuestión de meses, la pareja contrajo matrimonio.

Desde entonces, los señalamientos no han cesado. Muchos acusaron a Ángela Aguilar de haber sido la “tercera en discordia”, mientras que otros aseguraban que Nodal le había sido infiel a Cazzu. La situación escaló aún más cuando la hija de Pepe Aguilar declaró que la artista argentina ya sabía sobre su romance antes de que este se hiciera público y que “nadie había salido lastimado”.

Estas declaraciones provocaron una rápida respuesta de Cazzu, quien dejó entrever que la versión de Ángela no era del todo cierta. Como consecuencia, la cantante mexicana recibió aún más críticas en redes sociales.

Pese a la tormenta mediática, Christian Nodal ha optado por mantenerse enfocado en su música y en su vida personal. En una reciente entrevista con N+, el cantante habló por primera vez sobre los ataques que han recibido tanto él como su esposa.

“De eso van todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, expresó Nodal. El intérprete de Adiós amor aseguró que no deja que los comentarios negativos le afecten, ya que su prioridad es mantener la tranquilidad y rodearse de las personas que realmente le importan. “Al final del día, lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”, afirmó.

Para Nodal, el apoyo de su círculo cercano es lo que realmente importa: “Trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también. Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”.

A pesar de los constantes cuestionamientos, Nodal y Ángela Aguilar han seguido adelante con su relación sin dar demasiadas explicaciones. Sin embargo, el interés del público y los medios en su historia de amor no parece disminuir.

Mientras tanto, Cazzu ha optado por concentrarse en su carrera y en su faceta como madre, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de la controversia.