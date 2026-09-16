Cristian Castro y Marco Antonio Solís reaccionan tras la polémica de Carín León

La cancelación del concierto de Carín León en Sphere de Las Vegas continúa generando reacciones entre artistas y seguidores.

Cristian Castro y Marco Antonio Solís, conocido como ‘El Buki’, ofrecieron presentaciones durante el fin de semana y aprovecharon sus respectivos escenarios para destacar el esfuerzo que realizan los espectadores para asistir a un concierto.

El episodio protagonizado por León ocurrió el 11 de septiembre, cuando su presentación en Sphere fue cancelada pocas horas antes de comenzar. El artista explicó que un contratiempo durante su traslado le impidió llegar al recinto y señaló que la seguridad era la prioridad. La decisión provocó molestia, y hubo abucheos, gritos y reclamos.

En su mensaje público, el cantante reconoció el impacto que la cancelación podía tener sobre sus seguidores. “Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos tratan de estar aquí esta noche, y de corazón les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar. Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto mi gente”, escribió.

El concierto fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027 y se anunció el reembolso. Sin embargo, para quienes habían viajado hasta Las Vegas, el episodio implicó gastos y compromisos que van más allá de una entrada: vuelos, hospedaje, alimentación, permisos laborales, organización familiar y tiempo destinado al evento.

En medio de ese contexto, Cristian Castro también se presentó en Las Vegas y realizó un comentario que fue interpretado en redes sociales como una referencia a la polémica. Durante su espectáculo, el cantante mexicano agradeció al público presente y lanzó una frase que generó reacciones inmediatas. “Me da mucho gusto verlos hoy, gracias por no ir a ver a Carín León. A los que ya fueron ayer, los perdono”, expresó ante los asistentes.

El comentario fue recibido con humor en redes sociales y comparaciones entre ambos intérpretes. Castro, hijo de la actriz Verónica Castro, mantiene una carrera de varias décadas y continúa realizando presentaciones en distintos escenarios.

Por su parte, Marco Antonio Solís ofreció conciertos el 11 y 12 de septiembre en el Dolby Theater de Las Vegas. Sin mencionar a León, Solís dedicó un mensaje a quienes acudieron a sus presentaciones y destacó el esfuerzo de viajar para disfrutar de un espectáculo.

“Lo único que se me viene a la mente es agradecer a todo el público que ha estado estos dos días en el ‘Dolby Theater’ de Las Vegas acompañándome. Gracias. Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá, vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras, y el gasto que implica venir a esta ciudad, pero bien vale la pena. Muchas gracias por su cariño, por su preferencia ante tantas opciones que hay Vegas. Mi gratitud eterna. Gracias”, manifestó el cantante michoacano.

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La coincidencia de ambos mensajes con la controversia provocó que fueran relacionados directamente con la polémica y la situación de León. No obstante, mientras Castro sí mencionó explícitamente al cantante, Solís centró sus palabras en agradecer a sus propios seguidores y no nombró al intérprete de ‘Primera cita’.

La polémica también ha puesto sobre la mesa la dimensión logística de asistir a un concierto en Las Vegas. Estos eventos requieren planificación anticipada y gastos que no siempre pueden recuperarse.

Aunque León posteriormente retomó otras presentaciones en Sphere, la cancelación del 11 de septiembre dejó una conversación abierta sobre la relación entre artistas y público. Los mensajes de Cristian Castro y Marco Antonio Solís añadieron otro capítulo a una controversia que continúa generando comentarios entre los seguidores de la música mexicana.