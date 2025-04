Elton John revela la canción que lo hizo llorar durante 45 minutos en su nuevo álbum

Su nuevo álbum colaborativo con Brandi Carlile, Who Believes in Angels?, ya está disponible desde principios de abril, y ha dejado al descubierto no solo una colección de canciones emotivas, sino también un momento íntimo que ha marcado profundamente al artista británico.

En una reciente entrevista para el podcast Smartless, Elton John confesó que una de las canciones del álbum lo llevó a una profunda reflexión sobre su propia mortalidad. “Escribí una canción al final del álbum y acababa de recibir la letra de Bernie Taupin”, relató. “Estaba escribiendo el verso y pensé: ‘Oh, esto es realmente bonito’. Y luego llegué al coro y, por supuesto, trataba sobre mi muerte”.

A sus 78 años, John no pudo contener las lágrimas. “Cuando llegas a mi edad, que está cerca de los 100, comienzas a pensar: ¿Cuánto tiempo me queda?”, confesó con la franqueza que lo caracteriza. “Tienes hijos, tienes un esposo maravilloso, simplemente piensas en la mortalidad. Así que cuando llegué al coro, simplemente me derrumbé por 45 minutos, y todo está filmado”.

Por primera vez en su carrera, Elton permitió que todo el proceso de grabación fuera documentado en video. El resultado fue un cortometraje que captura momentos inéditos de vulnerabilidad y creatividad, y que ya puede verse en plataformas de streaming.

El tráiler del documental muestra al legendario músico sollozando sobre el piano mientras su amiga y compañera de álbum, Brandi Carlile, se acerca para consolarlo. Carlile también habló sobre la filmación de estas sesiones en una entrevista con Billboard: “Quiero que todos lo vean porque es realmente humano, profundamente imperfecto”, señaló. “Las cosas que haces cuando olvidas que hay una cámara encendida son las más interesantes”.

Más allá de la música, Who Believes in Angels? es el reflejo de una amistad que se ha cultivado durante más de dos décadas. Elton John no escatima palabras para describir a Carlile: “Es mi alma gemela”, declaró en una entrevista para el portal Them. “Hemos pasado vacaciones juntos con nuestros hijos y ella es una de mis personas favoritas en todo el mundo. Y también, musicalmente, es una de mis personas favoritas”.

Carlile, quien descubrió la música de Elton cuando tenía apenas 11 años durante un proyecto escolar sobre Ryan White, el adolescente símbolo de la lucha contra el VIH/SIDA, considera esta colaboración un sueño hecho realidad. A través de esa investigación, también desarrolló una sensibilidad especial hacia los temas de la comunidad LGBTQ+, lo que fortaleció su conexión emocional con la obra de John y Taupin.

El lanzamiento del álbum fue celebrado con un concierto íntimo en el London Palladium el pasado 26 de marzo, reservado exclusivamente para quienes preordenaron el disco. Este evento fue grabado y formó parte de un especial que se estrenó el 6 de abril en CBS, y que desde el 19 de abril está disponible en Paramount+ e ITVX.

Durante el espectáculo, Elton John y Brandi Carlile no solo interpretaron temas de Who Believes in Angels?, sino que también compartieron anécdotas personales y detalles del proceso creativo detrás de uno de los proyectos más emocionales en la carrera del artista.