Ex de Ángela Aguilar asegura que Pepe Aguilar frenó su carrera tras romper con su hija

En un testimonio revelador, Gussy Lau, compositor ganador de Latin Grammy y autor de éxitos junto a Christian Nodal, confesó públicamente que su carrera quedó congelada tras su relación con Ángela Aguilar, y responsabilizó indirectamente a Pepe Aguilar, su exsuegro y una de las figuras más influyentes del regional mexicano, por bloquear el lanzamiento de su disco.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas durante los SESAC Awards 2025, Lau rompió el silencio sobre el escándalo mediático que protagonizó en 2022, cuando se filtraron imágenes íntimas con la entonces adolescente Ángela Aguilar. Aunque en ese momento ambos confirmaron la relación, hasta ahora no se conocía el impacto real que este episodio tuvo en su vida profesional.

“Pasó la polémica, duramos tres meses más y tan tan. Nosotros quedamos en buenos términos, pero simplemente ya no hubo comunicación. Y ahora menos”, confesó Gussy, al recordar el abrupto final de su romance con la hija menor de Pepe Aguilar.

Durante su relación con Ángela, Gussy firmó un contrato discográfico con Pepe Aguilar, quien no solo produciría su álbum debut como solista, sino que también lo apadrinaría dentro del sello familiar. Pero tras la filtración del romance y la presión mediática, todo quedó suspendido. A día de hoy, su disco sigue sin ver la luz.

“Todo este tema es mediante abogados para la liberación de mi contrato. No me lanzaron mi disco y no lo van a lanzar, así que es lo que quisiera”, reveló el compositor, visiblemente frustrado. “El disco está hecho, pero no se ha lanzado. No puedo trabajar con nadie más porque sigo atado a ese contrato”, agregó.

Según explicó, esta situación lo ha dejado en una especie de limbo profesional, ya que no puede firmar con otras disqueras como Universal o Sony, a pesar del interés que han mostrado. Actualmente está centrado en negociaciones legales para disolver el contrato y retomar su carrera artística de forma independiente.

“No estoy peleando, solo quiero liberar mi música y seguir adelante”, sentenció con firmeza. En otro momento de la entrevista, Gussy habló sobre su cercanía artística con Christian Nodal, con quien cosechó importantes logros musicales antes del escándalo.

“Christian es el artista con el que más he grabado canciones, ganamos el Grammy, Billboards, es mi artista favorito. Una colaboración entre nosotros no se va a dar, estoy seguro. Pero sé que no me desea el mal, ni yo a él”. El compositor también expresó su deseo de trabajar con Belinda e incluso con Cazzu, actual esposa de Nodal, si las circunstancias lo permiten. Con una visión conciliadora, afirmó que no guarda rencores y que su enfoque está en recuperar su libertad creativa.

El trasfondo de la historia ha generado un debate en la industria musical: ¿fue una decisión empresarial de Pepe Aguilar frenar el disco de Gussy Lau, o una represalia personal por su relación con Ángela? El cantautor no acusa directamente al patriarca de la dinastía Aguilar, pero sus palabras dejan entrever una ruptura total tanto a nivel personal como profesional.

Mientras tanto, la carrera de Gussy Lau sigue esperando un relanzamiento que no llega. “Me duele tener el disco listo y no poder compartirlo con el mundo”, se lamenta.

El romance de Gussy y Ángela Aguilar fue breve pero mediáticamente explosivo. Luego de que las imágenes privadas se filtraran en redes, la joven cantante expresó públicamente su tristeza por la exposición y pidió respeto. En ese entonces, ella tenía 18 años y él, 33. Aunque ambos confirmaron la relación y aseguraron que fue consensuada, la ola de críticas fue implacable.

Desde entonces, Ángela ha continuado con su carrera de manera exitosa y, recientemente, confirmó su matrimonio con Christian Nodal. Gussy, en cambio, vive las consecuencias contractuales de un vínculo que trascendió lo emocional y afectó su futuro profesional.

“Solo quiero liberar mi música”: La historia de Gussy Lau es un caso llamativo de cómo una relación personal puede tener repercusiones legales y laborales en el mundo del entretenimiento. Mientras lucha por recuperar su voz y su derecho a crear, el compositor mexicano deja un mensaje claro: “No busco pleito, busco justicia. Quiero cantar lo que escribí y dejar que la música hable por mí”.