Fan llama a Alejandro Sanz 'depredador sexual' en vivo y es expulsada del set

Ivet Playà, una joven que asegura haber mantenido una relación íntima con Alejandro Sanz, fue expulsada en pleno programa en vivo tras lanzar graves acusaciones contra el cantante español, a quien incluso calificó de “depredador sexual”.

Todo ocurrió durante la más reciente emisión del programa español ¡De viernes!, donde la entrevista con Playà se tornó tensa desde sus primeras declaraciones. Frente a los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, Ivet aseguró que su experiencia con el intérprete de Corazón partío fue una “pesadilla”, y que no se trataba de un caso aislado.

“Estoy con las emociones bloqueadas y no solo por mi historia, sino por todos los testigos que he estado leyendo en estos días, porque esto no es una cosa solo de mí”, dijo la joven.

La situación escaló rápidamente cuando fue interrogada por los conductores. “¿Testigos de qué?”, preguntó Acosta. “Víctimas que han sufrido situaciones similares a las mías con Alejandro Sanz. Y no estamos hablando de una, de dos ni de tres”, respondió Playà.

La presentadora Beatriz Archidona intentó frenar el relato: “¿Víctimas de qué?”. A lo que Ivet agregó: “Manipulación emocional. Hay uno en concreto que me lo define como un depredador sexual, es un testimonio”.

En ese momento, la conducción del programa decidió poner fin a la entrevista. “Esa denuncia aquí no la puedes hacer. La puedes hacer en un juzgado, pero aquí en este plató no”, le dijo tajantemente Santi Acosta. “Ivet Playà, gracias”, concluyó mientras daban por terminada su participación.

Beatriz Archidona fue aún más crítica: “Hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató sino en un juzgado. Hemos intentado entenderte, pero es muy complicado con la ambigüedad, y si hablamos de ética y de moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo”.

El video del tenso momento se volvió viral en redes sociales y, según la periodista Nuria Marín, el equipo legal de Alejandro Sanz ya estaría preparando una demanda por difamación contra Ivet Playà. Las acusaciones, que comenzaron en TikTok y llegaron a la televisión nacional, ahora podrían tener consecuencias judiciales.

Sanz, por su parte, se manifestó desde sus redes sociales, reconociendo que conoció a Ivet, pero desmintiendo la versión que ella ha difundido públicamente. “Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, escribió el cantante.

Además, aclaró que rechazó una propuesta de inversión que ella le hizo en mayo, luego de consultarlo con sus asesores: “Me ofreciste participar en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”.

También negó rotundamente que Ivet haya estado en su casa en 2019, explicando que para ese entonces él residía en Miami, lo cual, según su equipo, haría imposible cualquier encuentro físico entre ambos en España.

La controversia ha generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyan a Ivet Playà y exigen una investigación, otros denuncian un intento de dañar la imagen de uno de los músicos más queridos de habla hispana.

Hasta el momento, Alejandro Sanz no ha ofrecido una entrevista formal sobre el tema, aunque agradeció en redes el apoyo de sus seguidores: “Gracias por estar ahí, de corazón. Estoy bien, pero son días raros. Los quiero”.

Mientras tanto, Ivet Playà ha continuado dando entrevistas y reiterando sus afirmaciones, pese a las advertencias legales y la presión mediática. El caso, que comenzó como un testimonio en TikTok, ya se ha transformado en un fenómeno mediático y podría terminar en tribunales, enfrentando dos versiones opuestas de una historia que aún tiene muchas aristas por esclarecer.