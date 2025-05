Foo Fighters sacude a sus fans al despedir a su baterista Josh Freese ¿Qué pasó?

El legendario baterista rompe el silencio y genera desconcierto entre seguidores de la banda.

Foo Fighters vuelve a estar en el centro de atención, esta vez no por un nuevo álbum ni por una gira mundial, sino por una decisión inesperada: la salida de Josh Freese, quien hasta ahora ocupaba la batería tras la muerte de Taylor Hawkins. El anuncio no provino de la banda ni de un comunicado oficial, sino directamente del propio Freese a través de su cuenta de Instagram el 16 de mayo de 2025.

“Los Foo Fighters me llamaron el lunes por la noche para avisarme que habían decidido ‘dar un giro a su baterista’. No me dieron ninguna razón :(”, escribió el músico de 52 años, visiblemente afectado, pero sin perder la compostura. Aunque no ocultó su sorpresa, también mostró su agradecimiento por el tiempo compartido: “Disfruté los últimos dos años con ellos, tanto dentro como fuera del escenario, y apoyo lo que ellos consideren mejor para la banda”.

Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Josh Freese es una figura consolidada en el mundo del rock. Ha sido baterista de bandas icónicas como Devo, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails y Paramore, y se ha destacado por su versatilidad como músico freelance. Aun así, este episodio marcó un hito inesperado en su carrera. “En mis 40 años como baterista profesional, nunca me han despedido de una banda, así que, aunque no estoy enojado, solo un poco sorprendido y decepcionado”, confesó.

Freese se unió a Foo Fighters oficialmente en mayo de 2023, cuando la banda presentó su undécimo álbum de estudio But Here We Are durante un evento transmitido en vivo. Su inclusión parecía natural: había tocado en los conciertos tributo a Taylor Hawkins realizados en Londres y Los Ángeles en 2022, y contaba con el respeto del círculo cercano del grupo. Hawkins, quien falleció en marzo de ese año en Bogotá a los 50 años, dejó un vacío irremplazable tras ser hallado con diez sustancias distintas en su organismo.

En diciembre de 2022, los Foo Fighters ya habían advertido que su futuro sería distinto sin Taylor: “Sin Taylor, nunca nos hubiéramos convertido en la banda que éramos”, escribieron entonces. “Y sin Taylor, sabemos que seremos una banda diferente en el futuro”.

Sin embargo, ese “futuro diferente” ahora parece haber dejado también fuera a su sucesor. Hasta el momento, la agrupación, compuesta actualmente por Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear y Rami Jaffee, no ha emitido comentarios públicos ni ha anunciado quién ocupará la batería en los próximos conciertos. La última presentación conocida de Freese con la banda fue en septiembre de 2024, en un show privado en Anaheim, California.

A pesar del silencio de los Foo Fighters, Josh no se mostró derrotado. Al contrario, concluyó su mensaje con una dosis de humor irónico que refleja su estilo despreocupado: “Estén atentos a mi lista de las 10 posibles razones por las que Josh fue expulsado de Foo Fighters”.

El mensaje resuena con fuerza en redes sociales, donde fans y colegas expresan su desconcierto ante la forma en que se produjo su salida. En un mundo donde las bandas tienden a cerrar filas y a silenciar rupturas, Freese ha optado por la transparencia y la dignidad.

Mientras Foo Fighters planea su regreso a los escenarios, en medio de la polémica revelación de Dave Grohl sobre una hija fuera del matrimonio, muchos se preguntan si la banda volverá a encontrar una fórmula estable o si seguirá girando en busca de su nuevo rumbo. Una cosa es clara: la historia de Josh Freese con Foo Fighters fue breve, pero intensa. Y su salida deja una batería vacía que no será fácil de llenar.