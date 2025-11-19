Freddie Mercury inspira nueva moneda conmemorativa en Reino Unido

El legado de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, vuelve a brillar en el Reino Unido.

La Real Casa de la Moneda británica (Royal Mint) lanzó una moneda conmemorativa dedicada al líder de Queen, celebrando dos hitos históricos: el 40 aniversario de su mítica presentación en Live Aid (1985) y el lanzamiento de su primer álbum en solitario. La pieza forma parte de la prestigiosa serie Music Legends, que ha inmortalizado previamente a figuras como David Bowie, George Michael y Paul McCartney.

La moneda, diseñada con un nivel de detalle excepcional, muestra a Mercury en una de sus poses más recordadas: de pie en el centro del escenario, luciendo la chaqueta amarilla que usó en el estadio de Wembley, micrófono en mano y la mirada elevada. La imagen captura la esencia del artista en su máximo esplendor, el mismo que durante décadas ha cautivado al público global.

Uno de los momentos más emotivos del anuncio ocurrió cuando Kashmira Bulsara, hermana de Mercury, visitó la sede de la Royal Mint para acuñar el primer ejemplar. Para ella, participar en este homenaje tuvo una profunda carga emocional: “Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo”, expresó.

También recordó que, debido a su prematura muerte, el artista nunca tuvo la oportunidad de recibir un reconocimiento real: “Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por su talento en el mundo de la música”, señaló.

Como parte del tributo, la Royal Mint anunció que donará una versión única en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la fundación creada en honor al cantante para combatir el sida. La pieza será subastada en los próximos meses, y los fondos recaudados se destinarán a proyectos benéficos en todo el mundo.

Desde la Royal Mint, el lanzamiento no solo celebra al músico, sino a un fenómeno cultural cuya influencia permanece intacta. Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la institución, destacó el poder simbólico de la pieza: “Freddie Mercury no era solo un músico; era una fuerza de la naturaleza que transformaba cada escenario que pisaba”, afirmó.

Sobre el diseño, añadió: “Esta moneda captura esa energía electrizante y rinde homenaje a un icono verdaderamente mundial cuya influencia sigue inspirando a generaciones. El nivel de detalle de este diseño, desde su firma hasta el pentagrama que representa su increíble registro vocal, la convierte en una de nuestras piezas conmemorativas más especiales”.

La colección está disponible desde este martes en la página oficial de la Royal Mint. Los precios varían desde 18,50 libras (aproximadamente 21 euros) para la versión básica, hasta 9.350 libras (más de 10.600 euros) para la edición limitada creada en oro fino de 2 onzas. Como ocurre con ediciones anteriores, se espera una alta demanda entre coleccionistas y fanáticos de Queen en todo el mundo.

El lanzamiento coincide con el aniversario de una de las actuaciones más memorables de la historia de la música. Aunque Queen no estaba inicialmente confirmada para Live Aid, su presencia terminó convirtiéndose en el momento más emblemático del evento benéfico organizado para apoyar a las víctimas de la hambruna en Etiopía. Durante su presentación, Mercury lideró al público con una secuencia improvisada que pasó a la historia: el famoso “Aaaaaay-o”, conocido desde entonces como La Nota Que Se Oyó Alrededor del Mundo, según recordó BBC.

Entre los temas interpretados estuvieron “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”, reafirmando a Queen como una de las bandas más poderosas sobre el escenario.

Con esta moneda, el Reino Unido rinde un homenaje tangible a un artista irrepetible cuyo carisma, talento y energía siguen conmoviendo a nuevas generaciones. Freddie Mercury, una vez más, se convierte en leyenda.