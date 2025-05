Hermano de Ángela Aguilar se fue a los puños con otro hombre tras entrevista radial: VIDEO

Esta vez no por su música, sino por protagonizar una pelea física con Fernando, mejor conocido como “El Pelón”, expareja de Jenni Rivera. Un video de cámaras de seguridad captó el altercado ocurrido en el estacionamiento de una emisora en Los Ángeles, justo después de una entrevista en el programa Don Cheto al Aire. La escena se volvió viral y encendió las redes sociales.

La chispa que encendió la confrontación comenzó durante la entrevista radial. Emiliano usó lenguaje explícito y lanzó comentarios polémicos contra el gobierno de Estados Unidos. A pesar de que, según el periodista Said García, se le advirtió sobre las normas del programa, el joven no se contuvo: utilizó varias veces la palabra en inglés con “F”, lo que generó incomodidad en el estudio. Aunque algunos presentadores expresaron simpatía hacia sus ideas, le recordaron que estaban en un medio con normas regulatorias estrictas.

Después de la transmisión, Emiliano se dirigía a su auto cuando fue interceptado por Fernando, expareja de la fallecida Jenni Rivera. Molesto por lo que su familia, especialmente sus hijos, había escuchado durante la entrevista, le reclamó el lenguaje utilizado. Fue entonces cuando todo escaló.

En su testimonio publicado en Instagram, Emiliano explicó: “Yo iba al carro porque ya me iba. Sale un vato pelón, no sé quién era, y me empieza a decir: ‘¿Tú eres el de la entrevista?’ Le dije que sí, y luego se me pone en posición de pelea. Yo vi que la reja estaba abierta, y sin pensarlo, fui y le empecé a dar”, relató, sin rodeos.

El cantante no negó haber golpeado primero. Al contrario, defendió su reacción como un acto de autodefensa: “A mí me enseñaron a defenderme, no me importa quién seas”, afirmó tajantemente.

Según Emiliano, parte de su equipo intentó intervenir y calmar la situación, pero ya era demasiado tarde. El video de la pelea fue subido posteriormente a las redes del programa, lo que desató aún más su enojo.

Tras la publicación del video del altercado en las cuentas oficiales del programa, Emiliano criticó con dureza a Don Cheto y su equipo. “Tú no fuiste a la entrevista y luego subiste el video. Eso no se vale”, declaró indignado, insinuando que el medio solo buscaba viralidad a costa de su imagen.

Fernando, alias “El Pelón”, no solo es conocido por haber tenido una relación con Jenni Rivera, sino también por su personalidad confrontativa. Testigos aseguran que su aparición en la emisora no fue casual: al parecer, llegó específicamente a encarar a Emiliano por los comentarios hechos al aire.

Lo que parecía ser una discusión verbal terminó siendo una riña callejera captada por cámaras, que ahora amenaza con tener repercusiones más allá del escándalo mediático.

Por ahora, no hay denuncias formales ni cargos contra Emiliano Aguilar. Sin embargo, expertos legales advierten que si Fernando decide presentar una querella por agresión, el hijo de Pepe Aguilar podría enfrentar consecuencias judiciales, que van desde multas hasta penas de cárcel, dependiendo de la gravedad del caso.